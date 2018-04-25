Страны G7 назвали неприемлемыми действия России в Сирии и на Украине

Главы МИД стран «Большой семерки» обеспокоены «дестабилизирующими» действиями России в Сирии, на Украине и в соседних государствах. Об этом говорится в совместном заявлении глав МИД и министров безопасности стран G7
Из текста заявления: «Обсуждая общие вызовы, связанные с международным порядком, министры затронули тему дестабилизирующего поведения России, в том числе неприемлемых действий РФ в Сирии, на Украине и в других соседних странах, ее вмешательства в демократические процессы и участие кампаниях по дезинформации».
Ранее сообщалось, что страны «Большой семерки» заявили о готовности ввести дополнительные санкции против России из-за ситуации в Донбассе. Глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что русофобская подоплека в работе стран G7 очевидна, но Москва готова терпеливо отстаивать свою позицию.
Ранее сообщалось, что страны «Большой семерки» заявили о готовности ввести дополнительные санкции против России из-за ситуации в Донбассе. Глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что русофобская подоплека в работе стран G7 очевидна, но Москва готова терпеливо отстаивать свою позицию.
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