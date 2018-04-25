В аэропорту Рио-де-Жанейро нашли 100 кг героина

Таможенники аэропорта бразильского Рио-де-Жанейро обнаружили около 50 килограммов взрывчатки и более 100 килограммов героина в грузе из Китая.

Как сообщает местный телеканал Globovision, груз,в котором оказались наркотики, задержали в аэропорту еще в сентябре прошлого года из-за проблем с документами,

но только сейчас таможня решила проверить его содержимое.



Изначально в документах было указано, что в бочках находятся химические веществ для производства медицинских капель.