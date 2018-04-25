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26 апреля, 15:00
Брифинг Марии Захаровой
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    В аэропорту Рио-де-Жанейро нашли 100 кг героина

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    В аэропорту Рио-де-Жанейро нашли 100 кг героина

    В аэропорту <nobr>Рио-де-Жанейро</nobr> нашли 100 кг героина

    Таможенники аэропорта бразильского Рио-де-Жанейро обнаружили около 50 килограммов взрывчатки и более 100 килограммов героина в грузе из Китая.

    Как сообщает местный телеканал Globovision, груз,в котором оказались наркотики, задержали в аэропорту еще в сентябре прошлого года из-за проблем с документами,
    но только сейчас таможня решила проверить его содержимое.

    Изначально в документах было указано, что в бочках находятся химические веществ для производства медицинских капель.

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