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26 апреля, 15:00
Брифинг Марии Захаровой
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    Смертельное ДТП с грузовиком и легковушками в Москве попало на видео. ДТП, Москва, грузовики. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВСмертельное ДТП с грузовиком и легковушками в Москве попало на видео

    Смертельное ДТП с грузовиком и легковушками в Москве попало на видео

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    Смертельное ДТП с грузовиком и легковушками в Москве попало на видео

    Смертельное ДТП с грузовиком и легковушками в Москве попало на видео

    Смертельное ДТП с грузовиком и легковушками в Москве попало на видео

      Груженый щебнем грузовик протаранил два легковых автомобиля на Рязанском проспекте в столице. Момент столкновения попал в объектив камеры.

      На кадрах записи видно, как грузовик сносит легковые авто, после чего переворачивается.

      В результате аварии один человек погиб, еще один получил травмы.

      В настоящее время сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства аварии. По сообщению Центра организации дорожного движения правительства Москвы, самосвал не имел пропуска для передвижения по столице.


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