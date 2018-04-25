Смертельное ДТП с грузовиком и легковушками в Москве попало на видео

Груженый щебнем грузовик протаранил два легковых автомобиля на Рязанском проспекте в столице. Момент столкновения попал в объектив камеры.

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ДТП

Москва

На кадрах записи видно, как грузовик сносит легковые авто, после чего переворачивается.



В результате аварии один человек погиб, еще один получил травмы.



В настоящее время сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства аварии. По сообщению Центра организации дорожного движения правительства Москвы, самосвал не имел пропуска для передвижения по столице.





