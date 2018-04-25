Отцовский капитал: как в России отбирают доноров спермы

Репродуктивное донорство — тема в России довольно деликатная. Одни говорят, что давать человеку жизнь от неизвестного отца из баночки — кощунство. Другие напоминают, что у многих женщин нет другого способа стать матерью. Насколько серьезно в РФ относятся к отбору доноров спермы? И какие проблемы ждут бесконтактных родителей и их детей в будущем? Разбирался репортер НТВ Михаил Плахотник.

Стать донором в России не так просто. Директор хранилища репродуктивных клеток Автандил Чоговадзе рассказал, что только один из 300 проходит отбор. Зато самым удачливым удается на этом неплохо подзаработать. За порцию донор получает 3 тысячи рублей. В год можно набрать около 200 тысяч. Но есть ограничения — сдавать можно не чаще, чем раз в три дня, иначе страдает качество.



На рабочем месте официального донора все как показывают в фильмах: диван, баночка и специальное кино. Но чтобы попасть на «закрытый кинопоказ» кандидатам придется пройти через несколько десятков исследований, в том числе побеседовать с психологом. А еще не пить, не курить и быть моложе 33 лет.



Есть и те, кто занимается донорством неофициально. Но это дело рискованное для обеих сторон. Если официальный донор защищен законом — даже имени его ни мать, ни ребенок узнать не могут, — то народный умелец сам по себе. Он никак не может застраховать себя от установления отцовства, взыскания алиментов, прав наследования и тд.



Для будущих матерей риск еще выше — от непроверенного отца ребенок может унаследовать заболевания, многие из которых не лечатся и приводят к смерти в возрасти до 18 лет.



Что же толкает мужчин на такую «работу»? Психологи объясняют, что желание быть донором спермы — это нормально. А вот стремление делать это в массовом порядке — уже диагноз. Впрочем, сами неофициальные доноры утверждают, что просто искренне хотят помочь женщинам.



Подробности — в видеоматериале.