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    Западные журналисты разоблачили «химатаку» в сирийской Думе. СМИ, Сирия, журналистика, химическое оружие. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВЗападные журналисты разоблачили «химатаку» в сирийской Думе

    Западные журналисты разоблачили «химатаку» в сирийской Думе

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    Западные журналисты разоблачили «химатаку» в сирийской Думе

    Западные журналисты разоблачили «химатаку» в сирийской Думе

    Западные журналисты разоблачили «химатаку» в сирийской Думе

      Все чаще на Западе говорят о том, что «химатака» в сирийской Думе была инсценировкой. С такими заявлениями выступили, в частности, побывавшие в Сирии репортеры из Европы и США.

      Представители нескольких изданий и телеканалов нашли в себе мужество, чтобы «пойти против линии партии и правительства» и говорить не то, что большинство их коллег. Но ведь и доказательства у них весомые. Репортеры пообщались с непосредственными участниками событий, которые рассказали, что же на самом деле произошло.

      Ули Гак, корреспондент немецкого телеканала ZDF: «Люди там уверены, что вся эта история, которая приключилась седьмого апреля, — инсценировка боевиков. Они рассказали нам о том, что место, где это произошло, — это был штаб исламистов. Там они установили емкости с хлором и просто ждали, когда сирийские ВВС нанесут удар по этой важной для них цели, что и произошло».

      Корреспондент американского телеканала Пирсон Шарп удивляется, что многие его коллеги, в том числе побывавшие в Думе, продолжают говорить о химатаке.

      Пирсон Шарп, корреспондент телеканала One America News Network: «Все были там, у всех были одинаковые возможности. Но я не понимаю, почему такое несоответствие между тем, что я рассказал, и тем, что говорили мои коллеги. Одни жители Думы говорят: „мы ничего не видели“, и это называют „российской пропагандой“. А другие якобы что-то видели — и все должны им верить?»

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      Действительно, в Сирии работают десятки представителей иностранных СМИ. Российские журналисты недавно поговорили с героями постановочного видео, которые ясно заявляют: их позвали в больницу и поливали водой буквально за еду. Но почему-то никто из зарубежных репортеров эту сенсационную новость не спешит подхватывать.

      Подробности — в видеоматериале.

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