Пожар вспыхнул на шахте в Донецке

Пожар вспыхнул на территории шахты «Куйбышевская» в Донецке. Об этом сообщили в МЧС самопровозглашенной Донецкой народной республики.
На месте ЧП работают пожарные.
Из сообщения МЧС ДНР: «Пожар на шахте „Куйбышевская“, на месте работают шесть автоцистерн. Шахта недействующая».
Информации о причинах возгорания на данный момент нет, передает РИА Новости. О пострадавших в результате пожара не сообщается.
Из сообщения МЧС ДНР: «Пожар на шахте „Куйбышевская“, на месте работают шесть автоцистерн. Шахта недействующая».
Информации о причинах возгорания на данный момент нет, передает РИА Новости. О пострадавших в результате пожара не сообщается.
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