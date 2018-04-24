Ярость <sup><small>16+</small></sup>
ТВ-Эфир
Ярость 16+
26 апреля, 15:00
Брифинг Марии Захаровой
    •  

    Пожар вспыхнул на шахте в Донецке

    комментировать

    Пожар вспыхнул на шахте в Донецке

    Пожар вспыхнул на шахте в Донецке

    Пожар вспыхнул на территории шахты «Куйбышевская» в Донецке. Об этом сообщили в МЧС самопровозглашенной Донецкой народной республики.

    На месте ЧП работают пожарные.

    Из сообщения МЧС ДНР: «Пожар на шахте „Куйбышевская“, на месте работают шесть автоцистерн. Шахта недействующая».

    Информации о причинах возгорания на данный момент нет, передает РИА Новости. О пострадавших в результате пожара не сообщается.





    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru