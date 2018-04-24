Число погибших в результате теракта в Кабуле возросло до 60

Число погибших в результате взрыва у центра регистрации избирателей в Кабуле возросло до 60 человек. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Афганистана.
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Как сообщает местный телеканал TOLOnews, среди погибших не менее девяти детей.
По последним данным, ранения в результате теракта получили 129 человек, в том числе 18 детей.
Напомним, взрыв прогремел 22 апреля у центра регистрации избирателей в столице Афганистана. Ответственность за атаку уже взяла на себя запрещенная в России группировка ИГ.
Всего с начала процесса регистрации граждан для участия в парламентских и местных выборах зарегистрировано пять аналогичных нападений.
По последним данным, ранения в результате теракта получили 129 человек, в том числе 18 детей.
Напомним, взрыв прогремел 22 апреля у центра регистрации избирателей в столице Афганистана. Ответственность за атаку уже взяла на себя запрещенная в России группировка ИГ.
Всего с начала процесса регистрации граждан для участия в парламентских и местных выборах зарегистрировано пять аналогичных нападений.
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