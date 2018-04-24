Ярость <sup><small>16+</small></sup>
ТВ-Эфир
Ярость 16+
26 апреля, 15:00
Брифинг Марии Захаровой
    •  

    Число погибших в результате теракта в Кабуле возросло до 60

    комментировать

    Число погибших в результате теракта в Кабуле возросло до 60

    Число погибших в результате теракта в Кабуле возросло до 60

    Число погибших в результате взрыва у центра регистрации избирателей в Кабуле возросло до 60 человек. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Афганистана.

    Как сообщает местный телеканал TOLOnews, среди погибших не менее девяти детей.

    По последним данным, ранения в результате теракта получили 129 человек, в том числе 18 детей.

    Напомним, взрыв прогремел 22 апреля у центра регистрации избирателей в столице Афганистана. Ответственность за атаку уже взяла на себя запрещенная в России группировка ИГ.

    Всего с начала процесса регистрации граждан для участия в парламентских и местных выборах зарегистрировано пять аналогичных нападений.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru