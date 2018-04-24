ПВО уничтожили малоразмерные воздушные цели на подлете к авиабазе Хмеймим

Комплексы ПВО на российской авиабазе Хмеймим в Сирии уничтожили воздушные цели неизвестной принадлежности. Об этом сообщил представитель авиабазы.
Представитель авиабазы: «24 апреля с наступлением темного времени суток средствами контроля воздушного пространства российской авиабазы Хмеймим на удалении от аэродрома были обнаружены малоразмерные воздушные цели неизвестной принадлежности. Штатными зенитными огневыми средствами российской авиабазы все воздушные цели были уничтожены».
Представитель авиабазы уточнил, что в данный момент авиабаза «функционирует в плановом режиме», передает РИА Новости. Пострадавших или материального ущерба нет.
Представитель авиабазы уточнил, что в данный момент авиабаза «функционирует в плановом режиме», передает РИА Новости. Пострадавших или материального ущерба нет.
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