СМИ: Запад может обойти российское право вето в Совбезе ООН

Западные страны могут обойти вето России в Совете Безопасности ООН при принятии решения о реакции на «химическую атаку» в Сирии, пишет The Guardian.
Издание отмечает, что наказать за «химическую атаку» может только Совбез ООН, однако Россия с помощью права вето может заблокировать любую резолюцию, которая будет направлена против властей Сирии.
В материале говорится, что для обхода российского вето западные страны могут использовать резолюцию Генассамблеи «Единство в пользу мира», которая позволяет передавать вопросы на голосование в Генассамблею в случае согласия 9 из 15 членов Совбеза. Данная резолюция была принята в 1950 году.
Последний раз Россия использовала право вето 10 апреля: оно стало ответом на американский проект резолюции Совбеза ООН о механизме по расследованию химических атак в Сирии.
В материале говорится, что для обхода российского вето западные страны могут использовать резолюцию Генассамблеи «Единство в пользу мира», которая позволяет передавать вопросы на голосование в Генассамблею в случае согласия 9 из 15 членов Совбеза. Данная резолюция была принята в 1950 году.
Последний раз Россия использовала право вето 10 апреля: оно стало ответом на американский проект резолюции Совбеза ООН о механизме по расследованию химических атак в Сирии.
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