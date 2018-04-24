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26 апреля, 15:00
Брифинг Марии Захаровой
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    СМИ: Запад может обойти российское право вето в Совбезе ООН

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    СМИ: Запад может обойти российское право вето в Совбезе ООН

    СМИ: Запад может обойти российское право вето в Совбезе ООН

    Западные страны могут обойти вето России в Совете Безопасности ООН при принятии решения о реакции на «химическую атаку» в Сирии, пишет The Guardian.

    Издание отмечает, что наказать за «химическую атаку» может только Совбез ООН, однако Россия с помощью права вето может заблокировать любую резолюцию, которая будет направлена против властей Сирии.

    В материале говорится, что для обхода российского вето западные страны могут использовать резолюцию Генассамблеи «Единство в пользу мира», которая позволяет передавать вопросы на голосование в Генассамблею в случае согласия 9 из 15 членов Совбеза. Данная резолюция была принята в 1950 году.

    смотретьВзаимное вето: заблокированы все резолюции Совбеза ООН по химатаке в сирийской Думе
    Взаимное вето: заблокированы все резолюции Совбеза ООН по химатаке в сирийской Думе
    Последний раз Россия использовала право вето 10 апреля: оно стало ответом на американский проект резолюции Совбеза ООН о механизме по расследованию химических атак в Сирии.

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