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    Макрон: французские силы останутся в Сирии для борьбы с терроризмом

    8 комментариев
    • Фото: Reuters © 2018, Jonathan Ernst
    Макрон: французские силы останутся в Сирии для борьбы с терроризмом

    Макрон: французские силы останутся в Сирии для борьбы с терроризмом

    Макрон: французские силы останутся в Сирии для борьбы с терроризмом
  • Фото: Reuters © 2018, Jonathan Ernst

    • Эммануэль Макрон на пресс-конференции по итогам встречи с Трампом в Вашингтоне рассказал о позиции Франции по ситуации в Сирии.

    Президент Эммануэль Макрон заявил, что французские военные силы останутся в Сирии, чтобы продолжать бороться с терроризмом и дать сирийцам возможность жить в мире. При этом он подчеркнул важность дипломатических усилий для урегулирования сирийской проблемы, передает ТАСС.

    Эммануэль Макрон: «Мы должны завершить нашу работу по уничтожению террористических группировок. Кроме военного ответа, необходимы дипломатические усилия. Необходимо обеспечить сирийцам возможность жить в мире».

    Макрон подчеркнул, что Сирия должна оставаться суверенной страной и для решения конфликта в САР потребуется достичь ряда договоренностей.

    Эммануэль Макрон: «Вместе с международной коалицией, ведущей борьбу против группировки ИГ (запрещена в РФ — ред.), нам нужно найти пути урегулирования ситуации с политической, а не с военной точки зрения. А это означает, что необходимо выработать ряд соглашений, которые бы гарантировали, что Сирия останется суверенной страной».

    Между тем Трамп по итогам встречи с Макроном заявил, что хотел бы объявить о выводе американских военных из Сирии и надеется сделать это «относительно скоро».

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