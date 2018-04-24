Макрон: французские силы останутся в Сирии для борьбы с терроризмом

Эммануэль Макрон на
пресс-конференции по итогам встречи с Трампом в Вашингтоне рассказал о позиции Франции по ситуации в Сирии.
Президент Эммануэль Макрон заявил, что французские военные силы останутся в Сирии, чтобы продолжать бороться с терроризмом и дать сирийцам возможность жить в мире. При этом он подчеркнул важность дипломатических усилий для урегулирования сирийской проблемы, передает ТАСС.
Эммануэль Макрон: «Мы должны завершить нашу работу по уничтожению террористических группировок. Кроме военного ответа, необходимы дипломатические усилия. Необходимо обеспечить сирийцам возможность жить в мире».
Макрон подчеркнул, что Сирия должна оставаться суверенной страной и для решения конфликта в САР потребуется достичь ряда договоренностей.
Эммануэль Макрон: «Вместе с международной коалицией, ведущей борьбу против группировки ИГ (запрещена в РФ — ред.), нам нужно найти пути урегулирования ситуации с политической, а не с военной точки зрения. А это означает, что необходимо выработать ряд соглашений, которые бы гарантировали, что Сирия останется суверенной страной».
Между тем Трамп по итогам встречи с Макроном заявил, что хотел бы объявить о выводе американских военных из Сирии и надеется сделать это «относительно скоро».
Эммануэль Макрон: «Мы должны завершить нашу работу по уничтожению террористических группировок. Кроме военного ответа, необходимы дипломатические усилия. Необходимо обеспечить сирийцам возможность жить в мире».
Макрон подчеркнул, что Сирия должна оставаться суверенной страной и для решения конфликта в САР потребуется достичь ряда договоренностей.
Эммануэль Макрон: «Вместе с международной коалицией, ведущей борьбу против группировки ИГ (запрещена в РФ — ред.), нам нужно найти пути урегулирования ситуации с политической, а не с военной точки зрения. А это означает, что необходимо выработать ряд соглашений, которые бы гарантировали, что Сирия останется суверенной страной».
Между тем Трамп по итогам встречи с Макроном заявил, что хотел бы объявить о выводе американских военных из Сирии и надеется сделать это «относительно скоро».
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