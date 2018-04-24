В центре Петербурга маршируют участники парада Победы

На Дворцовой площади прошла первая пешая репетиция парада 9 Мая.

Вечером в центре Петербурга чеканили шаг курсанты, кадеты, солдаты, офицеры. Сегодня тренировка прошла без техники и авиации. Но сложностей хватало, отмечает корреспондент НТВ Антон Зыков.



Маршировать пришлось по мокрой от дождя брусчатке. Сегодня отрабатывали взаимодействие между так называемыми коробками (группами участников парада). Командующий парадом, а также офицеры-воспитатели проводят технический прогон и исправляют возникающие ошибки.



За происходящим на Дворцовой наблюдали десятки туристов и горожан. Они снимали репетицию парада на смартфоны.



Отметим, что всего в параде Победы примут участие 4,5 тысячи человек. Причем не только военнослужащие. К ним присоединятся курсанты МВД, МЧС и даже юнармейцы.



Техника присоединится к марширующим ближе к генеральной репетиции. И тут есть свои сюрпризы. В исторической части помимо танков Т-34 впервые примет участие танк ИС-3, который серийно начал выпускаться в последний год войны, но так и не успел принять в ней участие. Кроме того, зрители увидят танк «Шерман», поднятый со дна Баренцева моря.



Парад 2018 года должен стать грандиозным: будут задействованы и пешие колонны, и техника, и авиация. Летчики сейчас тренируется на аэродроме в Левашове. Также известно, что в акваторию Невы прибудут боевые корабли Балтийского флота.