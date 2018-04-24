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Пять минут тишины. Возвращение 12+
26 апреля, 15:00
Брифинг Марии Захаровой
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    Грузовик снес две легковушки в Москве и перевернулся: видео с места ДТП. ДТП, Москва. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВГрузовик снес две легковушки в Москве и перевернулся: видео с места ДТП

    Грузовик снес две легковушки в Москве и перевернулся: видео с места ДТП

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    • Фото: @nope7935 / instagram.com
    Грузовик снес две легковушки в Москве и перевернулся: видео с места ДТП

    Грузовик снес две легковушки в Москве и перевернулся: видео с места ДТП

    Грузовик снес две легковушки в Москве и перевернулся: видео с места ДТП
    • Фото: @nope7935 / instagram.com

      • Грузовик и две легковые машины столкнулись на юго-востоке Москвы. По предварительным данным, один человек погиб.

      В столичном управлении ГИБДД сообщили, что ДТП произошло на Рязанском проспекте в районе пересечения с улицей Паперника. Грузовик снес две легковушки, а затем опрокинулся. Одна из поврежденных легковых машин тоже перевернулась. Последствия ДТП попали на видео.

      По данным полиции, в результате аварии один человек погиб, еще один пострадал, передает ТАСС. Движение на Рязанском проспекте в сторону центра существенно ограничено. Работающие на месте сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства аварии.

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