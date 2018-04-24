Грузовик снес две легковушки в Москве и перевернулся: видео с места ДТП

Грузовик и две легковые машины столкнулись на
юго-востоке Москвы. По предварительным данным, один человек погиб.
В столичном управлении ГИБДД сообщили, что ДТП произошло на Рязанском проспекте в районе пересечения с улицей Паперника. Грузовик снес две легковушки, а затем опрокинулся. Одна из поврежденных легковых машин тоже перевернулась. Последствия ДТП попали на видео.
По данным полиции, в результате аварии один человек погиб, еще один пострадал, передает ТАСС. Движение на Рязанском проспекте в сторону центра существенно ограничено. Работающие на месте сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства аварии.
По данным полиции, в результате аварии один человек погиб, еще один пострадал, передает ТАСС. Движение на Рязанском проспекте в сторону центра существенно ограничено. Работающие на месте сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства аварии.
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