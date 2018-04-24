В учениях на Морском вокзале Петербурга участвовали силовики, водолазы и вертолет

Морской вокзал Петербурга проверили на противодействие экстремистам.

Полномасштабные учения прошли на берегу Васильевского острова. По легенде террористы захватили нескольких пассажиров и удерживали их на борту судна.



Для спецоперации по освобождению заложников оперативный штаб Национального антитеррористического комитета привлек водолазов и даже задействовал вертолет. Во время штурма спецслужбам пришлось буквально пройти огонь, воду и медные трубы.



Уже через несколько минут после непродолжительной перестрелки сотрудники ФСБ нейтрализовали всех боевиков. В ходе штурма не пострадал ни один заложник, так что все учебные задачи силовики выполнили на отлично.