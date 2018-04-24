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Пять минут тишины. Возвращение 12+
26 апреля, 15:00
Брифинг Марии Захаровой
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    В учениях на Морском вокзале Петербурга участвовали силовики, водолазы и вертолет. Санкт-Петербург, терроризм, учения. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ учениях на Морском вокзале Петербурга участвовали силовики, водолазы и вертолет

    В учениях на Морском вокзале Петербурга участвовали силовики, водолазы и вертолет

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    В учениях на Морском вокзале Петербурга участвовали силовики, водолазы и вертолет

    В учениях на Морском вокзале Петербурга участвовали силовики, водолазы и вертолет

    В учениях на Морском вокзале Петербурга участвовали силовики, водолазы и вертолет

      Морской вокзал Петербурга проверили на противодействие экстремистам.

      Полномасштабные учения прошли на берегу Васильевского острова. По легенде террористы захватили нескольких пассажиров и удерживали их на борту судна.

      Для спецоперации по освобождению заложников оперативный штаб Национального антитеррористического комитета привлек водолазов и даже задействовал вертолет. Во время штурма спецслужбам пришлось буквально пройти огонь, воду и медные трубы.

      Уже через несколько минут после непродолжительной перестрелки сотрудники ФСБ нейтрализовали всех боевиков. В ходе штурма не пострадал ни один заложник, так что все учебные задачи силовики выполнили на отлично.

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