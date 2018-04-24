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Пять минут тишины. Возвращение 12+
26 апреля, 15:00
Брифинг Марии Захаровой
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    В детском саду на юге Петербурга воспитанники подхватили сальмонеллез. Санкт-Петербург, дети и подростки, детские сады, отравление. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ детском саду на юге Петербурга воспитанники подхватили сальмонеллез

    В детском саду на юге Петербурга воспитанники подхватили сальмонеллез

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    В детском саду на юге Петербурга воспитанники подхватили сальмонеллез

    В детском саду на юге Петербурга воспитанники подхватили сальмонеллез

      Очередной случай массового отравления в детском саду зафиксировали в Петербурге.

      На этот раз кишечной инфекцией заразились воспитанники и персонал учреждения в Шушарах. Информацию подтвердили в аппарате вице-губернатора Анны Митяниной. Из 20 заболевших, включая детей и воспитателей, четверо доставлены в больницу.

      Как уточняет «Интерфакс», в 17 случаях, в том числе у 16 детей, выявлен сальмонеллез. В детском саду проведена дезинфекция. Также обследован персонал и воспитанники. Сальмонелла была обнаружена у помощника воспитателя.

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