В детском саду на юге Петербурга воспитанники подхватили сальмонеллез

Очередной случай массового отравления в детском саду зафиксировали в Петербурге.
На этот раз кишечной инфекцией заразились воспитанники и персонал учреждения в Шушарах. Информацию подтвердили в аппарате вице-губернатора Анны Митяниной. Из 20 заболевших, включая детей и воспитателей, четверо доставлены в больницу.
Как уточняет «Интерфакс», в 17 случаях, в том числе у 16 детей, выявлен сальмонеллез. В детском саду проведена дезинфекция. Также обследован персонал и воспитанники. Сальмонелла была обнаружена у помощника воспитателя.
Как уточняет «Интерфакс», в 17 случаях, в том числе у 16 детей, выявлен сальмонеллез. В детском саду проведена дезинфекция. Также обследован персонал и воспитанники. Сальмонелла была обнаружена у помощника воспитателя.
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