Защищавшего Надежду Савченко адвоката лишили статуса

Совет адвокатской палаты Москвы принял решение о лишении Марка Фейгина статуса адвоката.
О лишении Фейгина статуса ТАСС сообщила адвокат Сталина Гуревич, заявление которой стало основанием для рассмотрения этого вопроса.
Сталина Гуревич: «Сегодня совет Московской городской коллегии адвокатов принял решение о лишении Фейгина статуса адвоката с запретом на год сдавать экзамен на статус адвоката».
По словам Гуревич, основанием для рассмотрения вопроса о лишении Фейгина адвокатского статуса послужили представление Минюста РФ и ее заявление в связи с неподобающими высказываниями адвоката в ее адрес и в адрес журналиста и блогера Анатолия Шария. Фейгин подтвердил эту информацию.
Марк Фейгин: «Меня лишили статуса адвоката за три твита в сети Интернет».
Гуревич также уточнила, что совет палаты ранее установил виновность Фейгина в нарушении норм Кодекса профессиональной этики адвоката, «когда он с использованием нецензурной лексики публично оскорблял адвоката Илью Новикова и ряд других лиц».
Сталина Гуревич: «Однако в связи с тем, что он принес тогда извинения Новикову на совете, ему было вынесено предупреждение о недопустимости подобного поведения. Выводов из наложенного дисциплинарного взыскания он не сделал и продолжил вести себя неподобающим для адвоката образом, используя в сети Интернет площадную брань, дискредитируя тем самым адвокатское сообщество».
Марк Фейгин известен тем, что ранее представлял в судах интересы участниц скандальной группы Pussy Riot и бывшей украинской военнослужащей Надежды Савченко. В настоящее время он является адвокатом обвиняемого в шпионаже против РФ гражданина Украины Романа Сущенко.
Сталина Гуревич: «Сегодня совет Московской городской коллегии адвокатов принял решение о лишении Фейгина статуса адвоката с запретом на год сдавать экзамен на статус адвоката».
По словам Гуревич, основанием для рассмотрения вопроса о лишении Фейгина адвокатского статуса послужили представление Минюста РФ и ее заявление в связи с неподобающими высказываниями адвоката в ее адрес и в адрес журналиста и блогера Анатолия Шария. Фейгин подтвердил эту информацию.
Марк Фейгин: «Меня лишили статуса адвоката за три твита в сети Интернет».
Гуревич также уточнила, что совет палаты ранее установил виновность Фейгина в нарушении норм Кодекса профессиональной этики адвоката, «когда он с использованием нецензурной лексики публично оскорблял адвоката Илью Новикова и ряд других лиц».
Сталина Гуревич: «Однако в связи с тем, что он принес тогда извинения Новикову на совете, ему было вынесено предупреждение о недопустимости подобного поведения. Выводов из наложенного дисциплинарного взыскания он не сделал и продолжил вести себя неподобающим для адвоката образом, используя в сети Интернет площадную брань, дискредитируя тем самым адвокатское сообщество».
Марк Фейгин известен тем, что ранее представлял в судах интересы участниц скандальной группы Pussy Riot и бывшей украинской военнослужащей Надежды Савченко. В настоящее время он является адвокатом обвиняемого в шпионаже против РФ гражданина Украины Романа Сущенко.
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