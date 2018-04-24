Трамп: США относительно скоро начнут выводить войска из Сирии

Президент Трамп на
пресс-конференции по итогам встречи с лидером Франции Эммануэлем Макроном рассказал о позиции США по Сирии.
Дональд Трамп заявил, что хотел бы вывести американские вооруженные силы из Сирии. Но, по его мнению, войска должны вернуться с ощущением, что они «закончили то, что должны были закончить», передает «Интерфакс».
Дональд Трамп: «Что касается Сирии, я бы хотел вернуть наших солдат домой. Они сделали великое дело. Нам полностью удалось победить ИГ (запрещенную в России организацию — ред.) в Ираке и в Сирии, и, честно говоря, мы оказали большую услугу соседним странам, но также и своей стране».
Трамп заверил, что возвращение американских военных из Сирии на родину начнется уже сравнительно скоро.
Дональд Трамп: «Посмотрим, что будет происходить. Но мы начнем возвращение домой относительно скоро. Мы закончили практически всю нашу работу в отношении ИГ в Сирии и Ираке — сделали работу, которую никто другой сделать бы не смог».
Трамп также заявил, что страны Ближнего Востока должны будут увеличить свой вклад в стабилизацию Сирии, сообщает ТАСС.
Дональд Трамп: «Пока мы гоним убийц ИГ из Сирии, важно, чтобы ответственные страны региона увеличили свой вклад, чтобы Иран не получил выгоду от наших усилий по разгрому ИГ».
Он добавил, что США стараются сделать все, чтобы Иран не получил выход к Средиземному морю через территорию Сирии.
Дональд Трамп: «Мы обсудили с Эммануэлем тот факт, что мы не можем допустить, чтобы у Ирана был выход к Средиземному морю».
В свою очередь президент Франции Эммануэль Макрон по итогам встречи с Трампом заявил, что считает необходимым работать над урегулированием сирийской проблемы совместно с Россией и Турцией.
Дональд Трамп: «Что касается Сирии, я бы хотел вернуть наших солдат домой. Они сделали великое дело. Нам полностью удалось победить ИГ (запрещенную в России организацию — ред.) в Ираке и в Сирии, и, честно говоря, мы оказали большую услугу соседним странам, но также и своей стране».
Трамп заверил, что возвращение американских военных из Сирии на родину начнется уже сравнительно скоро.
Дональд Трамп: «Посмотрим, что будет происходить. Но мы начнем возвращение домой относительно скоро. Мы закончили практически всю нашу работу в отношении ИГ в Сирии и Ираке — сделали работу, которую никто другой сделать бы не смог».
Трамп также заявил, что страны Ближнего Востока должны будут увеличить свой вклад в стабилизацию Сирии, сообщает ТАСС.
Дональд Трамп: «Пока мы гоним убийц ИГ из Сирии, важно, чтобы ответственные страны региона увеличили свой вклад, чтобы Иран не получил выгоду от наших усилий по разгрому ИГ».
Он добавил, что США стараются сделать все, чтобы Иран не получил выход к Средиземному морю через территорию Сирии.
Дональд Трамп: «Мы обсудили с Эммануэлем тот факт, что мы не можем допустить, чтобы у Ирана был выход к Средиземному морю».
В свою очередь президент Франции Эммануэль Макрон по итогам встречи с Трампом заявил, что считает необходимым работать над урегулированием сирийской проблемы совместно с Россией и Турцией.
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