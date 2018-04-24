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Пять минут тишины. Возвращение 12+
26 апреля, 15:00
Брифинг Марии Захаровой
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    Лидер армянской оппозиции назвал проблемы в отношениях с братской Россией. Армения, митинги и протесты, оппозиция. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВЛидер армянской оппозиции назвал проблемы в отношениях с братской Россией

    Лидер армянской оппозиции назвал проблемы в отношениях с братской Россией

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    Лидер армянской оппозиции назвал проблемы в отношениях с братской Россией

    Лидер армянской оппозиции назвал проблемы в отношениях с братской Россией

    Лидер армянской оппозиции назвал проблемы в отношениях с братской Россией

      Лидер армянской оппозиции Никол Пашинян заявил, что отношения между Россией и Арменией являются братскими, однако существуют и проблемы.

      Никол Пашинян: «Любые армянские власти всегда будут отвечать на этот вопрос одинаково: отношения с Россией очень важны. Нет сомнений, что это братские страны, но это не означает, что нет проблем».

      При этом он подчеркнул, что цель оппозиции заключается в решении проблем, а не в критике. Среди проблем он назвал ситуацию с армянскими водительскими правами в РФ, продажу Россией вооружения Азербайджану и выход армянских компаний на российский рынок, передает «Интерфакс».

      Также Пашинян заявил, что Армения должна «углублять отношения с Россией и с Евросоюзом, с США, с Ираном, с Иорданией», передает ТАСС. При этом отношения с Россией являются приоритетом.

      Никол Пашинян: «Мы не будем развивать и углублять наши отношения с ЕС в ущерб России».

      смотретьАрмения празднует отставку Сержа Саргсяна
      Армения празднует отставку Сержа Саргсяна
      Ранее сообщалось, что Никол Пашинян заявил о готовности стать новым премьером Армении, если его поддержит народ. Занимавший пост премьер-министра страны Серж Саргсян накануне вынужден был подать в отставку на фоне многотысячных акций протеста в Ереване. Временным главой правительства был назначен первый вице-премьер республики Карен Карапетян.

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