Лидер армянской оппозиции назвал проблемы в отношениях с братской Россией

Лидер армянской оппозиции Никол Пашинян заявил, что отношения между Россией и Арменией являются братскими, однако существуют и проблемы.
Никол Пашинян: «Любые армянские власти всегда будут отвечать на этот вопрос одинаково: отношения с Россией очень важны. Нет сомнений, что это братские страны, но это не означает, что нет проблем».
При этом он подчеркнул, что цель оппозиции заключается в решении проблем, а не в критике. Среди проблем он назвал ситуацию с армянскими водительскими правами в РФ, продажу Россией вооружения Азербайджану и выход армянских компаний на российский рынок, передает «Интерфакс».
Также Пашинян заявил, что Армения должна «углублять отношения с Россией и с Евросоюзом, с США, с Ираном, с Иорданией», передает ТАСС. При этом отношения с Россией являются приоритетом.
Никол Пашинян: «Мы не будем развивать и углублять наши отношения с ЕС в ущерб России».
Ранее сообщалось, что Никол Пашинян заявил о готовности стать новым премьером Армении, если его поддержит народ. Занимавший пост премьер-министра страны Серж Саргсян накануне вынужден был подать в отставку на фоне многотысячных акций протеста в Ереване. Временным главой правительства был назначен первый вице-премьер республики Карен Карапетян.
При этом он подчеркнул, что цель оппозиции заключается в решении проблем, а не в критике. Среди проблем он назвал ситуацию с армянскими водительскими правами в РФ, продажу Россией вооружения Азербайджану и выход армянских компаний на российский рынок, передает «Интерфакс».
Также Пашинян заявил, что Армения должна «углублять отношения с Россией и с Евросоюзом, с США, с Ираном, с Иорданией», передает ТАСС. При этом отношения с Россией являются приоритетом.
Никол Пашинян: «Мы не будем развивать и углублять наши отношения с ЕС в ущерб России».
Ранее сообщалось, что Никол Пашинян заявил о готовности стать новым премьером Армении, если его поддержит народ. Занимавший пост премьер-министра страны Серж Саргсян накануне вынужден был подать в отставку на фоне многотысячных акций протеста в Ереване. Временным главой правительства был назначен первый вице-премьер республики Карен Карапетян.
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