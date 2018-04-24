Джонсон: G7 будет бороться с «враждебным поведением России» во всех проявлениях

Главы МИД «Большой семерки» по итогам встречи в Торонто озвучили очередные обвинения в адрес Москвы, в частности, в отравлении Скрипалей, потому что иных правдоподобных объяснений инциденту в Солсбери участники группы не нашли.
России также вновь пригрозили ужесточением санкций, увязав их с ситуацией в Донбассе. В целом участники «семерки» назвали действия России не иначе как дестабилизирующими, и, по словам главы МИД Британии Бориса Джонсона, они уже придумали, что с этим делать.
Борис Джонсон, глава МИД Великобритании: «Мы решили создать в рамках G7 группу, которая будет следить за враждебным поведением России во всех его проявлениях — будь то кибератаки, дезинформация, покушения… Где бы это ни случилось, мы будем коллективно пытаться предотвращать это. Россия невероятно искусна в том, чтобы сеять сомнения, распространять фейковые новости и мутить воду. Так что задача „Большой семерки“ в том, чтобы проливать свет на то, что мы подразумеваем под враждебным поведением России».
Несмотря на обвинения в адрес Москвы по самым разным темам, на саммите, тем не менее, вновь заявили о необходимости диалога с Россией.
Борис Джонсон, глава МИД Великобритании: «Мы решили создать в рамках G7 группу, которая будет следить за враждебным поведением России во всех его проявлениях — будь то кибератаки, дезинформация, покушения… Где бы это ни случилось, мы будем коллективно пытаться предотвращать это. Россия невероятно искусна в том, чтобы сеять сомнения, распространять фейковые новости и мутить воду. Так что задача „Большой семерки“ в том, чтобы проливать свет на то, что мы подразумеваем под враждебным поведением России».
Несмотря на обвинения в адрес Москвы по самым разным темам, на саммите, тем не менее, вновь заявили о необходимости диалога с Россией.
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