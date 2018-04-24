Главный Митёк нарисовал «капитана» кошачьей сборной по футболу

В преддверии ЧМ-2018 в Северной столице начался необычный художественный марафон.

В Петербурге теперь есть не только свой кот-оракул, но и кот-футболист. Правда, пока только нарисованный. Зато к созданию образа хвостатого спортсмена приложил кисть знаменитый Митёк Дмитрий Шагин.



Ростовую фанерную фигуру он расписал в самом центре города у входа в котокафе «Республика кошек». Тем самым Митёк дал старт художественному марафону. К чемпионату мира в разных точках города появится целая команда четвероногих футболистов — еще 32 фигуры по числу стран-участниц мундиаля.



В разные формы их «оденут» студенты художественных вузов. А «капитан» этой символической сборной из рук Дмитрия Шагина сегодня получил Андреевский флаг и тельняшку.



Любят ли горожане котов так же сильно, как Митьки, можно будет узнать совсем скоро. Перед стартом чемпионата жителям и гостям Петербурга предложат принять участие в специальном квесте. Условия конкурса простые: нужно будет собрать всех котов и сделать с ними селфи. Победителям обещают ценные призы.