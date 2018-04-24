В полном собрании сочинений Стругацких опубликованы два неизвестных киносценария

В Петербурге в свет выходит первое полное собрание сочинений знаменитых братьев Стругацких.

От академического его отличает лишь то, что выпуском занимается не РАН. По словам специалистов, почти половина содержимого каждой из 33 книг — ранее неизданные произведения Аркадия и Бориса Стругацких.



Это не только пьесы, рассказы и повести, но и выдержки из дневников и многочисленных переписок с чиновниками, другими писателями или между самими братьями. В архивах нашлись даже зарисовки на полях черновиков, где изображаются футуристические существа и механизмы. Поэтому в каждом томе есть место иллюстрациям.



Читатели также узнают, что сценариев к фильму по повести «Пикник на обочине» было порядка 15. Будут и синопсисы неизвестных фильмов. К примеру, в свет выходят два сценария под названиями «За проходной» и «Дьявольская шкатулка». Интересно, что в одном из фильмов планировалось снимать знаменитую тройку — Никулина, Вицина и Моргунова.



По словам специалистов, в том, что многое не публиковалось, не виновата цензура. Просто авторы отправляли в печать только законченные произведения. Сейчас работа с архивами продолжается. Впереди — малоизученные рукописи Аркадия Стругацкого. Поэтому издатели уверены: полное собрание сочинений братьев-фантастов дополнится, и томов будет гораздо больше 33.