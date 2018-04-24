Код Да Винчи: как петербургские искусствоведы и научные реставраторы раскрывают тайны шедевров

Корреспондент НТВ погрузилась в мир научной реставрации, в которой, казалось бы, скромная и ежедневная работа преподносит множество открытий и даже сенсаций.

Сегодня в Петергофе завершается конференция, посвященная 100-летию музейной жизни бывших царских резиденций: «Век реставрации пригородных дворцов — триумф и трагедия».



В процессе реставрации специалисты переживают и восторг новых открытий, и горечь невосполнимых утрат. Поэтому одной из тем научного форума стала атрибуция произведений искусства. Процесс определения авторства той или иной картины зачастую приводит к сенсации. Так произошло с картиной «Обрезание Христа». Долгое время эта работа Людовико Карраччи считалась полотном неизвестного автора.



Об атрибуции этой работы (до недавнего времени — неизвестного итальянского живописца), выставленной в Картинном доме Ораниенбаума, ученые сделали отдельный доклад. В свет выйдут две публикации, одна из которых — в Италии. На Апеннинах были крайне заинтригованы, когда узнали, что в музее найдена утерянная работа Людовико Карраччи. Приехали в Россию и убедились. Это, действительно, та картина, которая в свое время являлась алтарной композицией церкви в Ферраре.



Елена Бортникова, хранитель фонда «Живопись Ораниенбаума» ГМЗ «Петергоф»: «Автор всплыл в процессе расчистки живописи от поздних загрязнений. В нижней правой четверти холста была обнаружена подпись и дата создания картины. Эта подпись подробно рассказала о том, что ее написал представитель болонской школы живописи Людовико Карраччи в 1611 году».



Это полотно Ораниенбаум получил вместе с двумя другими крупноформатными картинами в 1980 году из Эрмитажа. Там не просто подтвердили авторство, но и выяснили историю бытования этой работы.



Ирина Артемьева — историк искусств, хранитель венецианской живописи XV-XVIII веков. Это она в 1989 году открыла миру автопортрет Паоло Веронезе, а в 2007 году — «Мадонну» Лоренцо Лотта, внесенную в свое время в инвентарь Эрмитажа как работу неизвестного автора. Искусствовед нашла подтверждение в книге учета самого живописца, хранящейся в Италии.



Чтобы сделать предположение об авторстве, искусствоведу достаточно увидеть эти работы. Понятно, что для успеха визуальной атрибуции нужен научный и главное — опытный взгляд. Ученые погружаются в архивы, изучают прохождение по коллекции, но говорят: иногда одним стилистическим анализом можно подтвердить кисть мастера.



Корреспондент НТВ Катерина Правдина погрузилась в мир художественных открытий.