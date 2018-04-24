ФСБ задержала подозреваемого в коммерческом подкупе

В Петербурге в собственном кабинете во время получения взятки задержан арбитражный управляющий одного из обществ с ограниченной ответственностью.

Как сообщают следователи, подозреваемый в коммерческом подкупе просил от бенефициара двух компаний, в том числе и вышеуказанной фирмы, 55 миллионов рублей.



В этом случае процедура конкурсного производства заканчивалась бы в пользу владельца. Однако тот вместо того, чтобы собирать деньги, обратился в полицию. Задержанный своей вины не признает. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения.