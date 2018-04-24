Морские дьяволы. Смерч <sup><small>16+</small></sup>
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Морские дьяволы. Смерч 16+
26 апреля, 15:00
Брифинг Марии Захаровой
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    ФСБ задержала подозреваемого в коммерческом подкупе. Санкт-Петербург, ФСБ, взятки, задержание, коррупция. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВФСБ задержала подозреваемого в коммерческом подкупе

    ФСБ задержала подозреваемого в коммерческом подкупе

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    ФСБ задержала подозреваемого в коммерческом подкупе

    ФСБ задержала подозреваемого в коммерческом подкупе

      В Петербурге в собственном кабинете во время получения взятки задержан арбитражный управляющий одного из обществ с ограниченной ответственностью.

      Как сообщают следователи, подозреваемый в коммерческом подкупе просил от бенефициара двух компаний, в том числе и вышеуказанной фирмы, 55 миллионов рублей.

      В этом случае процедура конкурсного производства заканчивалась бы в пользу владельца. Однако тот вместо того, чтобы собирать деньги, обратился в полицию. Задержанный своей вины не признает. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

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