Москвичи увидят мини-парад планет утром 3 мая

Москвичи ранним утром 3 мая смогут наблюдать, как шесть небесных тел выстроятся в ряд.

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Как сообщили в пресс-службе Московского планетария, «3 мая с 03:00 мск и до восхода Солнца около 04:44 мск практически в одну линию над южным горизонтом выстроятся планеты Марс, Юпитер и Сатурн, а также Луна, самая яркая звезда в созвездии Девы Спика и самая яркая звезда созвездия Скоприона Антарес, которая будет находиться немного ближе к горизонту».



Малый парад — астрономическое явление, во время которого четыре планеты оказываются по одну сторону от Солнца в небольшом секторе.



Из сообщения планетария: «Поэтому расположение небесных тел утром 3 мая 2018 г. можно назвать лишь „мини-парадом“: к трем планетам — Юпитеру, Сатурну и Марсу — присоединятся Луна и две звезды — Антарес и Спика».