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Морские дьяволы. Смерч 16+
26 апреля, 15:00
Брифинг Марии Захаровой
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    Москвичи увидят мини-парад планет утром 3 мая

    2 комментария
    • Фото: РИА Новости © 2018, Мария Плотникова
    Москвичи увидят <nobr>мини-парад</nobr> планет утром 3 мая

    Москвичи увидят мини-парад планет утром 3 мая

    Москвичи увидят <nobr>мини-парад</nobr> планет утром 3 мая
  • Фото: РИА Новости © 2018, Мария Плотникова

    • Москвичи ранним утром 3 мая смогут наблюдать, как шесть небесных тел выстроятся в ряд.

    Как сообщили в пресс-службе Московского планетария, «3 мая с 03:00 мск и до восхода Солнца около 04:44 мск практически в одну линию над южным горизонтом выстроятся планеты Марс, Юпитер и Сатурн, а также Луна, самая яркая звезда в созвездии Девы Спика и самая яркая звезда созвездия Скоприона Антарес, которая будет находиться немного ближе к горизонту».

    Малый парад — астрономическое явление, во время которого четыре планеты оказываются по одну сторону от Солнца в небольшом секторе.

    Из сообщения планетария: «Поэтому расположение небесных тел утром 3 мая 2018 г. можно назвать лишь „мини-парадом“: к трем планетам — Юпитеру, Сатурну и Марсу — присоединятся Луна и две звезды — Антарес и Спика».

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