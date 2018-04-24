Морские дьяволы. Смерч <sup><small>16+</small></sup>
ТВ-Эфир
Морские дьяволы. Смерч 16+
26 апреля, 15:00
Брифинг Марии Захаровой
    •  
    «Топили в унитазе»: воспитанник приюта на Ставрополье рассказал об издевательствах. Ставропольский край, дети и подростки, жестокость, издевательства. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ«Топили в унитазе»: воспитанник приюта на Ставрополье рассказал об издевательствах

    «Топили в унитазе»: воспитанник приюта на Ставрополье рассказал об издевательствах

    2 комментария
    • Фото: Ставинсайд / youtube.com
    «Топили в унитазе»: воспитанник приюта на Ставрополье рассказал об издевательствах

    «Топили в унитазе»: воспитанник приюта на Ставрополье рассказал об издевательствах

    «Топили в унитазе»: воспитанник приюта на Ставрополье рассказал об издевательствах
    • Фото: Ставинсайд / youtube.com

      • Следователи начали проверку сведений об издевательствах работниками детского приюта на Ставрополье над 8-летним мальчиком.

      Как сообщает СУ СК по Ставропольскому краю, на одном из сайтов появилось видео, на котором 8-летний мальчик, помещенный в детский приют, рассказывает об издевательствах.

      Из сообщения СУ СК по Ставропольскому краю: «По его словам, воспитатели привязывают его к стулу, бьют ногами, дают лекарства, после которых он спит три дня, и совершают в отношении него другие противоправные действия».

      Воспитанник приюта: «Меня примотали скотчем к стулу и сделали укол в руку. Когда я уснул от них, то упал и набил себе два фингала. А еще воспитатели смотрели, как меня пинает другой мальчик ногами, и ничего не говорили против и не разнимали. Воспитатели топили меня в унитазе. А однажды работница стулом ударила по голове, а потом и ногой пнула».

      Отмечается, что руководитель следственного управления СК по Ставропольскому краю поручил провести проверку. Сейчас в поселок, где находится приют, направилась группа следователей для установления на месте всех обстоятельств произошедшего.

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru