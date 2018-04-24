«Топили в унитазе»: воспитанник приюта на Ставрополье рассказал об издевательствах

Следователи начали проверку сведений об издевательствах работниками детского приюта на Ставрополье над 8-летним мальчиком.

Как сообщает СУ СК по Ставропольскому краю, на одном из сайтов появилось видео, на котором 8-летний мальчик, помещенный в детский приют, рассказывает об издевательствах.



Из сообщения СУ СК по Ставропольскому краю: «По его словам, воспитатели привязывают его к стулу, бьют ногами, дают лекарства, после которых он спит три дня, и совершают в отношении него другие противоправные действия».



Воспитанник приюта: «Меня примотали скотчем к стулу и сделали укол в руку. Когда я уснул от них, то упал и набил себе два фингала. А еще воспитатели смотрели, как меня пинает другой мальчик ногами, и ничего не говорили против и не разнимали. Воспитатели топили меня в унитазе. А однажды работница стулом ударила по голове, а потом и ногой пнула».



Отмечается, что руководитель следственного управления СК по Ставропольскому краю поручил провести проверку. Сейчас в поселок, где находится приют, направилась группа следователей для установления на месте всех обстоятельств произошедшего.



