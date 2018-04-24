Дольщики из Ленобласти требуют вернуть деньги за квартиры в Госстройнадзоре

Сегодня дольщики жилого комплекса «Ленинградская перспектива», что в поселке Мурино, отправились на личную встречу с руководством Госстройнадзора. Люди хотели разъяснений от чиновников по ситуации с их домами.

По словам граждан, ведомство выдает разрешения на дальнейшее строительство двух очередей ЖК. При этом рабочих на стройплощадках нет уже долгое время. А сами дома — это бетонные коробки без подключенных коммуникаций.



Перед посещением надзорного органа активисты облачились в яркие футболки с протестными надписями. Возмущает собравшихся и то, что компания-застройщик продолжает продавать несуществующие квартиры, а вопросы дольщиков предпочитает игнорировать.



Дольщики продолжают настаивать на достройке дома. Но у некоторых людей уже кончается терпение. И они попытались расторгнуть контракт с требованием вернуть деньги за так и не построенные квартиры. Однако средства получить пока не удалось.



В итоге в Госстройнадзоре люди провели больше двух часов. Они написали коллективную жалобу на застройщика «Ленинградских перспектив». Кроме того, передали руководителю ведомства Денису Горбунову, что если их вопрос так и не будет решен, они обратятся в прокуратуру.