Морские дьяволы. Смерч <sup><small>16+</small></sup>
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Морские дьяволы. Смерч 16+
26 апреля, 15:00
Брифинг Марии Захаровой
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    Дольщики из Ленобласти требуют вернуть деньги за квартиры в Госстройнадзоре. Ленинградская область, дольщики, строительство. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВДольщики из Ленобласти требуют вернуть деньги за квартиры в Госстройнадзоре

    Дольщики из Ленобласти требуют вернуть деньги за квартиры в Госстройнадзоре

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    Дольщики из Ленобласти требуют вернуть деньги за квартиры в Госстройнадзоре

    Дольщики из Ленобласти требуют вернуть деньги за квартиры в Госстройнадзоре

    Дольщики из Ленобласти требуют вернуть деньги за квартиры в Госстройнадзоре

      Сегодня дольщики жилого комплекса «Ленинградская перспектива», что в поселке Мурино, отправились на личную встречу с руководством Госстройнадзора. Люди хотели разъяснений от чиновников по ситуации с их домами.

      По словам граждан, ведомство выдает разрешения на дальнейшее строительство двух очередей ЖК. При этом рабочих на стройплощадках нет уже долгое время. А сами дома — это бетонные коробки без подключенных коммуникаций.

      Перед посещением надзорного органа активисты облачились в яркие футболки с протестными надписями. Возмущает собравшихся и то, что компания-застройщик продолжает продавать несуществующие квартиры, а вопросы дольщиков предпочитает игнорировать.

      Дольщики продолжают настаивать на достройке дома. Но у некоторых людей уже кончается терпение. И они попытались расторгнуть контракт с требованием вернуть деньги за так и не построенные квартиры. Однако средства получить пока не удалось.

      В итоге в Госстройнадзоре люди провели больше двух часов. Они написали коллективную жалобу на застройщика «Ленинградских перспектив». Кроме того, передали руководителю ведомства Денису Горбунову, что если их вопрос так и не будет решен, они обратятся в прокуратуру.

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