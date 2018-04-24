Питерский детсад решил возобновить работу в обход Роспотребнадзора

Руководство детского сада на Искровском проспекте, где зафиксировали массовое отравление воспитанников, намерено приступить к работе раньше срока, предписанного Роспотребнадзором. Соответствующее ходатайство сегодня было заявлено в Невском районном суде.
Вероятно, в исходе процесса администрация не сомневается. По словам родителей, еще до начала рассмотрения дела их по телефону уведомили об открытии. И эти звонки вызвали серьезные опасения за здоровье детей. Родителям удалось выяснить, что этот своеобразный анонс был сделан в обход запрета официальных ведомств.
Напомним: детский сад №111 закрылся в начале апреля после массового отравления воспитанников. Случаи заболевания кишечной инфекцией зафиксировали у 21 ребенка, десять из них были госпитализированы. Прокуратура и Роспотребнадзор начали проверку.
Напомним: детский сад №111 закрылся в начале апреля после массового отравления воспитанников. Случаи заболевания кишечной инфекцией зафиксировали у 21 ребенка, десять из них были госпитализированы. Прокуратура и Роспотребнадзор начали проверку.
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