Морские дьяволы. Смерч <sup><small>16+</small></sup>
ТВ-Эфир
Морские дьяволы. Смерч 16+
26 апреля, 15:00
Брифинг Марии Захаровой
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    Питерский детсад решил возобновить работу в обход Роспотребнадзора. Санкт-Петербург, дети и подростки, детские сады, отравление, суды. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПитерский детсад решил возобновить работу в обход Роспотребнадзора

    Питерский детсад решил возобновить работу в обход Роспотребнадзора

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    Питерский детсад решил возобновить работу в обход Роспотребнадзора

    Питерский детсад решил возобновить работу в обход Роспотребнадзора

      Руководство детского сада на Искровском проспекте, где зафиксировали массовое отравление воспитанников, намерено приступить к работе раньше срока, предписанного Роспотребнадзором. Соответствующее ходатайство сегодня было заявлено в Невском районном суде.

      Вероятно, в исходе процесса администрация не сомневается. По словам родителей, еще до начала рассмотрения дела их по телефону уведомили об открытии. И эти звонки вызвали серьезные опасения за здоровье детей. Родителям удалось выяснить, что этот своеобразный анонс был сделан в обход запрета официальных ведомств.

      Напомним: детский сад №111 закрылся в начале апреля после массового отравления воспитанников. Случаи заболевания кишечной инфекцией зафиксировали у 21 ребенка, десять из них были госпитализированы. Прокуратура и Роспотребнадзор начали проверку.

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