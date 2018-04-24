«Газпром» готов выслушать предложения Украины по транзиту после 2019 года

Действующий контракт с Украиной на транзит газа продлен не будет, но «Газпром» готов к переговорам по новому соглашению, заявил заместитель председателя правления российского концерна Александр Медведев.
В рамках международной конференции «Перспектива энергетического сотрудничества РФ — ЕС» Медведев подчеркнул: тот факт, что контракт ни при каких обстоятельствах продлен не будет, совершенно не означает, что и транзита не будет.
Александр Медведев, заместитель председателя правления ПАО «Газпром»: «У нас пока переговоры не ведутся, пока только консультации. Итогом переговоров может стать не только объем транзита, но и сами условия этого транзита. Необходимо, чтобы Украина сделала соответствующие предложения».
Медведев также предположил, что разбирательства между «Газпромом» и «Нафтогазом» в стокгольмском арбитраже способны даже помочь.
Александр Медведев: «Что касается нового договора, — я подчеркиваю, не продления старого, а заключения нового договора на транзит через территорию Украины, — то мы готовы к переговорам. Что касается арбитражных разбирательств, то они не только не помешают этим переговорам, но могут помочь. Объем будет зависеть от экономической привлекательности транзита. Сейчас мяч на украинской стороне. Она должна обосновать экономическую привлекательность и возможность транзита через Украину».
Ранее глава «Газпрома» Алексей Миллер говорил, что компания может сохранить транзит газа через территорию Украины в объеме 10–15 млрд кубометров в год, если украинская сторона докажет экономическую целесообразность нового контракта.
В середине апреля «Газпром» направил в Арбитражный суд Стокгольма документы для расторжения контрактов на поставку и транзит газа с «Нафтогазом Украины», так как переговоры не принесли результата.
Александр Медведев, заместитель председателя правления ПАО «Газпром»: «У нас пока переговоры не ведутся, пока только консультации. Итогом переговоров может стать не только объем транзита, но и сами условия этого транзита. Необходимо, чтобы Украина сделала соответствующие предложения».
Медведев также предположил, что разбирательства между «Газпромом» и «Нафтогазом» в стокгольмском арбитраже способны даже помочь.
Александр Медведев: «Что касается нового договора, — я подчеркиваю, не продления старого, а заключения нового договора на транзит через территорию Украины, — то мы готовы к переговорам. Что касается арбитражных разбирательств, то они не только не помешают этим переговорам, но могут помочь. Объем будет зависеть от экономической привлекательности транзита. Сейчас мяч на украинской стороне. Она должна обосновать экономическую привлекательность и возможность транзита через Украину».
Ранее глава «Газпрома» Алексей Миллер говорил, что компания может сохранить транзит газа через территорию Украины в объеме 10–15 млрд кубометров в год, если украинская сторона докажет экономическую целесообразность нового контракта.
В середине апреля «Газпром» направил в Арбитражный суд Стокгольма документы для расторжения контрактов на поставку и транзит газа с «Нафтогазом Украины», так как переговоры не принесли результата.
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