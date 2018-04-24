Морские дьяволы. Смерч <sup><small>16+</small></sup>
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Морские дьяволы. Смерч 16+
26 апреля, 15:00
Брифинг Марии Захаровой
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    В Дагестане уничтожили готовивших теракты на майские праздники боевиков

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    В Дагестане уничтожили готовивших теракты на майские праздники боевиков

    В Дагестане уничтожили готовивших теракты на майские праздники боевиков

    В ходе спецоперации в Дагестане были ликвидированы двое боевиков, готовивших теракты на майские праздники. Об этом сообщили в информационном центре Национального антитеррористического комитета (НАК).

    По данным НАК, двое бандитов были обнаружены в лесополосе вблизи села Чинар в рамках проведения контртеррористической операции. На требование сложить оружие бандиты открыли стрельбу и были уничтожены ответным огнем, передает ТАСС.

    Из сообщения НАК: «По имеющимся данным, они являлись приверженцами одной из международных террористических организаций и готовились совершить теракт на майские праздники».

    Режим контртеррористической операции, введенный 21 апреля в Дербентском районе и Дербенте, отменен.

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