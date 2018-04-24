В Дагестане уничтожили готовивших теракты на майские праздники боевиков

В ходе спецоперации в Дагестане были ликвидированы двое боевиков, готовивших теракты на майские праздники. Об этом сообщили в информационном центре Национального антитеррористического комитета (НАК).
По данным НАК, двое бандитов были обнаружены в лесополосе вблизи села Чинар в рамках проведения контртеррористической операции. На требование сложить оружие бандиты открыли стрельбу и были уничтожены ответным огнем, передает ТАСС.
Из сообщения НАК: «По имеющимся данным, они являлись приверженцами одной из международных террористических организаций и готовились совершить теракт на майские праздники».
Режим контртеррористической операции, введенный 21 апреля в Дербентском районе и Дербенте, отменен.
Из сообщения НАК: «По имеющимся данным, они являлись приверженцами одной из международных террористических организаций и готовились совершить теракт на майские праздники».
Режим контртеррористической операции, введенный 21 апреля в Дербентском районе и Дербенте, отменен.
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