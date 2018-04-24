Путин поддержал идею повсеместного внедрения ГЛОНАСС

Владимир Путин поддержал предложение Дмитрия Рогозина в обязательном порядке оборудовать модулями ГЛОНАСС не только ввозимые в Россию иностранные автомобили, но и иностранные самолеты, которые закупают российские авиакомпании.

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Развитию технологий на основе системы ГЛОНАСС была посвящена рабочая встреча президента с вице-премьером в Ново-Огарёве. По словам Рогозина, оснащение автомобилей спутниковой навигацией ГЛОНАСС уже дает хорошие результаты: благодаря этой системе экстренным службам при дорожных авариях удалось спасти сотни человеческих жизней. На очереди — внедрение технологии в цифровые системы управления городами.



Дмитрий Рогозин: «Хотел бы вас проинформировать, что мы считаем технически возможным совмещать системы „ЭРА-ГЛОНАСС“, „Безопасный город“ и „Система-112“. Это будут единые кол-центры, единые возможности перехода „Безопасного города“ к „Умному городу“. То есть ГЛОНАСС будет внедрен и в этих технологиях».



Владимир Путин: «Так и нужно сделать, имея в виду те положительные результаты, которые показывает внедрение ГЛОНАСС в тех сегментах, о которых вы сказали, — при дорожно-транспортных происшествиях. Насколько я вижу из представленных документов, смертность на дорогах сократилась на 32%».



Дмитрий Рогозин: «Совершенно точно».



Владимир Путин: «Да, это очень серьезный результат, причем положительный, поэтому нужно двигаться дальше».



Рогозин также отметил, что по Северному морскому пути системой ГЛОНАСС оснащены все корабли, работающие в российской акватории, а к концу года ей оборудуют все морские порты Крыма.