Морские дьяволы. Смерч <sup><small>16+</small></sup>
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Морские дьяволы. Смерч 16+
26 апреля, 15:00
Брифинг Марии Захаровой
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    Путин поддержал идею повсеместного внедрения ГЛОНАСС. ГЛОНАСС, Путин, Рогозин, технологии. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПутин поддержал идею повсеместного внедрения ГЛОНАСС

    Путин поддержал идею повсеместного внедрения ГЛОНАСС

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    Путин поддержал идею повсеместного внедрения ГЛОНАСС

    Путин поддержал идею повсеместного внедрения ГЛОНАСС

    Путин поддержал идею повсеместного внедрения ГЛОНАСС

      Владимир Путин поддержал предложение Дмитрия Рогозина в обязательном порядке оборудовать модулями ГЛОНАСС не только ввозимые в Россию иностранные автомобили, но и иностранные самолеты, которые закупают российские авиакомпании.

      Развитию технологий на основе системы ГЛОНАСС была посвящена рабочая встреча президента с вице-премьером в Ново-Огарёве. По словам Рогозина, оснащение автомобилей спутниковой навигацией ГЛОНАСС уже дает хорошие результаты: благодаря этой системе экстренным службам при дорожных авариях удалось спасти сотни человеческих жизней. На очереди — внедрение технологии в цифровые системы управления городами.

      Дмитрий Рогозин: «Хотел бы вас проинформировать, что мы считаем технически возможным совмещать системы „ЭРА-ГЛОНАСС“, „Безопасный город“ и „Система-112“. Это будут единые кол-центры, единые возможности перехода „Безопасного города“ к „Умному городу“. То есть ГЛОНАСС будет внедрен и в этих технологиях».

      Владимир Путин: «Так и нужно сделать, имея в виду те положительные результаты, которые показывает внедрение ГЛОНАСС в тех сегментах, о которых вы сказали, — при дорожно-транспортных происшествиях. Насколько я вижу из представленных документов, смертность на дорогах сократилась на 32%».

      Дмитрий Рогозин: «Совершенно точно».

      Владимир Путин: «Да, это очень серьезный результат, причем положительный, поэтому нужно двигаться дальше».

      Рогозин также отметил, что по Северному морскому пути системой ГЛОНАСС оснащены все корабли, работающие в российской акватории, а к концу года ей оборудуют все морские порты Крыма.

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