Роботы в юриспруденции: машины могут заменить людей в судейских креслах

В России обсуждают перспективы применения искусственного интеллекта при разборе реальных дел в судах. О такой возможности ранее заявила председатель Мосгорсуда, по ее словам, на это уже выделены деньги. Предполагается, что компьютеры смогут разбирать так называемые «бесспорные дела» — когда не нужно ничего доказывать. О роботах в судейских креслах сейчас говорят во многих странах, есть опасения, что это может привести к самым серьезным последствиям, чуть ли не к восстанию машин.

Виртуальные судьи уже существуют, но многие из нас просто этого не замечают. Если вы на трассе, которая оборудована видеофиксаторами, превысите скорость, либо нарушите иным образом правила дорожного движения, в автоматическом режиме будет вынесен протокол об административном правонарушении. Раньше ведь это делали тоже судьи или инспекторы дорожной службы. Сейчас это делает, по сути, робот. И сферы применения таких технологий будут расширяться.



Пока роботам готовы доверить только те дела, где не нужно принимать решение, оно очевидно. Но что будет, если машинам разрешат судить? Робот-судья — это полная противоположность суда присяжных. Там можно запутать, запугать, обмануть, разжалобить, а в случае с искусственным интеллектом — ничего, кроме буквы закона. Осталось только научить электронику работать с доказательствами. Никакой коррупции, никакого человеческого фактора.



В США, например, провели исследование на основании тысячи судебных решений. Выяснилось, что в начале дня судьи настроены к подсудимым гораздо лояльнее. И вероятность благоприятного исхода составляет 65%. К обеду снижается почти до нуля, а вот после перекуса снова достигает максимума.



Пока машины не выносят приговор, только потому что им не доверяют. В то же время роботы уже уполномочены подсказывать судьям-людям.



Подробности — в видеоматериале.