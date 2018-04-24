Десятки человек погибли при ударах ВВС аравийской коалиции в Йемене

Longer Video 👇 of rescuers trying to persuade a little boy to let go of father’s dead body following yesterday #Saudi #UAE double tap strike on wedding in Bani Qais in #Hajah province NW #Yemen

33 dead

55 injured

30 children were among the casualties pic.twitter.com/pziyeqZdOd — Hussain Albukhaiti (@HussainBukhaiti) 23 апреля 2018 г.

А накануне под бомбардировку попал дом, в котором местные жители праздновали свадьбу. Жертвами стали 33 человека, 50 получили ранения. Пострадавшие долго не могли получить помощь.: «Мой племянник и два его брата пострадали от авиаудара. За ними и еще пострадавшими выехала только одна машина, мы долго ждали, когда она прибудет, чтобы отвезти их в больницу».В соцстех распространяется видео с мальчиком, который потерял в результате этой бомбежки отца. На кадрах — ребенок, который не хочет отпускать мертвого папу и не поддается на уговоры спасателей покинуть место трагедии.Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш осудил авиаудары коалиции и призвал провести быстрое и эффективное расследование этих атак.