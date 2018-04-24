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26 апреля, 15:00
Брифинг Марии Захаровой
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    Десятки человек погибли при ударах ВВС аравийской коалиции в Йемене. войны и вооруженные конфликты, Йемен, Саудовская Аравия. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВДесятки человек погибли при ударах ВВС аравийской коалиции в Йемене

    Десятки человек погибли при ударах ВВС аравийской коалиции в Йемене

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    Десятки человек погибли при ударах ВВС аравийской коалиции в Йемене

    Десятки человек погибли при ударах ВВС аравийской коалиции в Йемене

    Десятки человек погибли при ударах ВВС аравийской коалиции в Йемене

      По меньшей мере 18 человек погибли и 13 пострадали на северо-западе Йемена, в результате атаки ВВС коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией. Под ударом оказалась газовая станция, расположенная в муниципалитете Абас провинции Хаджа.

      А накануне под бомбардировку попал дом, в котором местные жители праздновали свадьбу. Жертвами стали 33 человека, 50 получили ранения. Пострадавшие долго не могли получить помощь.

      Местный житель: «Мой племянник и два его брата пострадали от авиаудара. За ними и еще пострадавшими выехала только одна машина, мы долго ждали, когда она прибудет, чтобы отвезти их в больницу».

      В соцстех распространяется видео с мальчиком, который потерял в результате этой бомбежки отца. На кадрах — ребенок, который не хочет отпускать мертвого папу и не поддается на уговоры спасателей покинуть место трагедии.



      Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш осудил авиаудары коалиции и призвал провести быстрое и эффективное расследование этих атак.

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