Десятки человек погибли при ударах ВВС аравийской коалиции в Йемене

По меньшей мере 18 человек погибли и 13 пострадали на
северо-западе Йемена, в результате атаки ВВС коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией. Под ударом оказалась газовая станция, расположенная в муниципалитете Абас провинции Хаджа.
А накануне под бомбардировку попал дом, в котором местные жители праздновали свадьбу. Жертвами стали 33 человека, 50 получили ранения. Пострадавшие долго не могли получить помощь.
Местный житель: «Мой племянник и два его брата пострадали от авиаудара. За ними и еще пострадавшими выехала только одна машина, мы долго ждали, когда она прибудет, чтобы отвезти их в больницу».
В соцстех распространяется видео с мальчиком, который потерял в результате этой бомбежки отца. На кадрах — ребенок, который не хочет отпускать мертвого папу и не поддается на уговоры спасателей покинуть место трагедии.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш осудил авиаудары коалиции и призвал провести быстрое и эффективное расследование этих атак.
Местный житель: «Мой племянник и два его брата пострадали от авиаудара. За ними и еще пострадавшими выехала только одна машина, мы долго ждали, когда она прибудет, чтобы отвезти их в больницу».
В соцстех распространяется видео с мальчиком, который потерял в результате этой бомбежки отца. На кадрах — ребенок, который не хочет отпускать мертвого папу и не поддается на уговоры спасателей покинуть место трагедии.
Longer Video 👇 of rescuers trying to persuade a little boy to let go of father’s dead body following yesterday #Saudi #UAE double tap strike on wedding in Bani Qais in #Hajah province NW #Yemen— Hussain Albukhaiti (@HussainBukhaiti) 23 апреля 2018 г.
33 dead
55 injured
30 children were among the casualties pic.twitter.com/pziyeqZdOd
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш осудил авиаудары коалиции и призвал провести быстрое и эффективное расследование этих атак.
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