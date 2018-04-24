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26 апреля, 15:00
Брифинг Марии Захаровой
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    Украина решила защитить реки от «российской агрессии»

    4 комментария

    Украина решила защитить реки от «российской агрессии»

    Украина решила защитить реки от «российской агрессии»

    Министерство инфраструктуры Украины предложило закрыть для российских судов вход во внутренние воды страны, сообщается на сайте ведомства.

    Юрий Лавренюк, замминистра инфраструктуры Украины: «Это недопустимо, когда во время агрессии со стороны Российской Федерации по рекам Украины, где находятся объекты критической инфраструктуры, ходят российские суда».

    По его словам, ведомство планирует обратиться в Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) с требованием запретить российским судам пользоваться внутренними водными путями Украины. Причиной этого называется «высокая террористическая угроза».

    Также Лавренюк сообщил, что министерство инфраструктуры направило в МИД Украины материалы о «несанкционированных заходах» в порты Крыма для дальнейшего их приобщения к международному иску.

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