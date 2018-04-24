Украина решила защитить реки от «российской агрессии»

Министерство инфраструктуры Украины предложило закрыть для российских судов вход во внутренние воды страны, сообщается на сайте ведомства.
Юрий Лавренюк, замминистра инфраструктуры Украины: «Это недопустимо, когда во время агрессии со стороны Российской Федерации по рекам Украины, где находятся объекты критической инфраструктуры, ходят российские суда».
По его словам, ведомство планирует обратиться в Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) с требованием запретить российским судам пользоваться внутренними водными путями Украины. Причиной этого называется «высокая террористическая угроза».
Также Лавренюк сообщил, что министерство инфраструктуры направило в МИД Украины материалы о «несанкционированных заходах» в порты Крыма для дальнейшего их приобщения к международному иску.
По его словам, ведомство планирует обратиться в Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) с требованием запретить российским судам пользоваться внутренними водными путями Украины. Причиной этого называется «высокая террористическая угроза».
Также Лавренюк сообщил, что министерство инфраструктуры направило в МИД Украины материалы о «несанкционированных заходах» в порты Крыма для дальнейшего их приобщения к международному иску.
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