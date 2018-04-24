Автобус и маршрутка с пассажирами столкнулись в Сочи

Маршрутка с семью пассажирами столкнулась с автобусом МАЗ в Сочи. Пострадали пять человек.
Как сообщает ГУ МВД по Краснодарскому краю, по предварительным данным, на Мамаевском перевале 50-летний водитель маршрутки, который ехал из центра Сочи в сторону Лазоревского района по Батумскому шоссе, на подъеме столкнулся с автобусом МАЗ.
Из сообщения ГУ МВД по Краснодарскому краю: «В момент столкновения в микроавтобусе, кроме водителя, по предварительной информации, находились семь пассажиров. В автобусе МАЗ пассажиры отсутствовали».
В настоящее время на месте аварии работают правоохранители и бригада скорой помощи, сотрудники ДПС регулируют движение. Устанавливается точное количество участников ДТП и пострадавших. Между тем источник ТАСС в экстренных службах сообщил, что пострадали пять человек, в том числе ребенок.
Из сообщения ГУ МВД по Краснодарскому краю: «В момент столкновения в микроавтобусе, кроме водителя, по предварительной информации, находились семь пассажиров. В автобусе МАЗ пассажиры отсутствовали».
В настоящее время на месте аварии работают правоохранители и бригада скорой помощи, сотрудники ДПС регулируют движение. Устанавливается точное количество участников ДТП и пострадавших. Между тем источник ТАСС в экстренных службах сообщил, что пострадали пять человек, в том числе ребенок.
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