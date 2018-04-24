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26 апреля, 15:00
Брифинг Марии Захаровой
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    Автобус и маршрутка с пассажирами столкнулись в Сочи

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    • Фото: Инцидент | Сочи / vk.com
    Автобус и маршрутка с пассажирами столкнулись в Сочи

    Автобус и маршрутка с пассажирами столкнулись в Сочи

    Автобус и маршрутка с пассажирами столкнулись в Сочи
  • Фото: Инцидент | Сочи / vk.com

    • Маршрутка с семью пассажирами столкнулась с автобусом МАЗ в Сочи. Пострадали пять человек.

    Как сообщает ГУ МВД по Краснодарскому краю, по предварительным данным, на Мамаевском перевале 50-летний водитель маршрутки, который ехал из центра Сочи в сторону Лазоревского района по Батумскому шоссе, на подъеме столкнулся с автобусом МАЗ.

    Из сообщения ГУ МВД по Краснодарскому краю: «В момент столкновения в микроавтобусе, кроме водителя, по предварительной информации, находились семь пассажиров. В автобусе МАЗ пассажиры отсутствовали».

    В настоящее время на месте аварии работают правоохранители и бригада скорой помощи, сотрудники ДПС регулируют движение. Устанавливается точное количество участников ДТП и пострадавших. Между тем источник ТАСС в экстренных службах сообщил, что пострадали пять человек, в том числе ребенок.

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