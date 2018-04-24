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26 апреля, 15:00
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    Комитет Госдумы одобрил идею вернуть курилки в аэропорты

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    • Фото: РИА Новости © 2018, Артем Житенев
    Комитет Госдумы одобрил идею вернуть курилки в аэропорты

    Комитет Госдумы одобрил идею вернуть курилки в аэропорты

    Комитет Госдумы одобрил идею вернуть курилки в аэропорты
  • Фото: РИА Новости © 2018, Артем Житенев

    • Думский комитет по транспорту и строительству поддержал законопроект, который устанавливает возможность курения табака в специально выделенных изолированных помещениях аэропортов.

    Автором этой инициативы выступил депутат Сергей Боярский. В документе, в частности, говорится, что курение следует разрешить «в специально выделенных изолированных помещениях, которые оборудованы системами вентиляции и организованы в аэропортах в зонах, предназначенных для нахождения зарегистрированных пассажиров, работников аэропортов и авиакомпаний».

    Комитет Госдумы счел возможным установить предлагаемый порядок курения в аэропортах, сославшись на конвенцию Всемирной организации здравоохранения по борьбе против табака, к которой Россия присоединилась в 2008 году. В заключении комитета, которое цитирует ТАСС, в частности, указывается на то, что «запрета курения табака в здании аэропорта или вблизи него конвенция не содержит».

    Примечательно, что аэропорт Шереметьево уже объявил конкурс на поставку семи павильонов для курения с вытяжной системой.

    Антитабачный закон вступил в силу на всей территории России с 1 июня 2013 года. С того момента в Госдуму не раз вносились инициативы о возвращении курилок в аэропорты и на вокзалы.

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