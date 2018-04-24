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26 апреля, 15:00
Брифинг Марии Захаровой
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    Кадыров пригрозил посадить Трампа и Меркель в случае их приезда в Чечню

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    Кадыров пригрозил посадить Трампа и Меркель в случае их приезда в Чечню

    Кадыров пригрозил посадить Трампа и Меркель в случае их приезда в Чечню

    Рамзан Кадыров заявил, что уже давно ввел на территории Чечни санкции против канцлера ФРГ Ангелы Меркель и президента США Дональда Трампа.

    По словам Кадырова, если Трамп и Меркель приедут в Чечню, то они немедленно будут арестованы. А если у президента США и канцлера Германии появятся счета на территории республики, то они будут заблокированы. Об этом глава Чечни заявил в эфире телеканала «Россия 24».

    Рамзан Кадыров: «Если они приедут в республику, мы сразу их задержим и посадим. Если у них появятся здесь счета, то сразу заблокируем».

    Глава Чечни был внесен в так называемый список Магнитского в декабре минувшего года. Это предусматривает запрет на въезд в США и заморозку счетов на территории страны. Сам Кадыров заявлял, что не поехал бы в Америку даже за все «валютные запасы страны».

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