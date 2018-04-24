В МИД РФ разочарованы ответом Лондона по делу Скрипаля

Москва разочарована ответом Великобритании на вопросы по делу об отравлении британского шпиона Сергея Скрипаля.
Заместителя министра иностранных дел цитирует РИА Новости.
Сергей Рябков, замглавы МИД РФ: «Мы разочарованы ответом. Вновь тиражируются претензии к России, рассуждения о якобы существовавшей в нашей стране программе разработки веществ наименованием „Новичок“».
«Мы, когда РФ присоединялась к Конвенции, в полном объеме, исчерпывающим образом заявили весь свой военно-химический арсенал. Сверх того, что было заявлено Россией в момент присоединения к Конвенции, нам заявлять нечего. И мы будем продолжать объяснять (это — ред.) англичанам и всем остальным, кто продолжает упорствовать в собственных заблуждениях», — подчеркнул замглавы МИД РФ.
Ранее о том, что британцы не дали ответов на самые важные вопросы, которые задавала Москва, сообщили в постпредстве РФ при ОЗХО.
Напомним, в марте британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь были госпитализированы в Солсбери в бессознательном состоянии. Британские власти пришли к выводу, что оба были отравлены нервно-паралитическим веществом типа «Новичок». По версии Лондона, за отравлением стоит Россия. Москва все обвинения отвергает.
Россия передала 13 апреля Великобритании список с вопросами относительно отравления в Солсбери согласно ст. 9 Конвенции о запрещении химического оружия. Ответы британцев поступили накануне вечером.
Сергей Рябков, замглавы МИД РФ: «Мы разочарованы ответом. Вновь тиражируются претензии к России, рассуждения о якобы существовавшей в нашей стране программе разработки веществ наименованием „Новичок“».
«Мы, когда РФ присоединялась к Конвенции, в полном объеме, исчерпывающим образом заявили весь свой военно-химический арсенал. Сверх того, что было заявлено Россией в момент присоединения к Конвенции, нам заявлять нечего. И мы будем продолжать объяснять (это — ред.) англичанам и всем остальным, кто продолжает упорствовать в собственных заблуждениях», — подчеркнул замглавы МИД РФ.
Ранее о том, что британцы не дали ответов на самые важные вопросы, которые задавала Москва, сообщили в постпредстве РФ при ОЗХО.
Напомним, в марте британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь были госпитализированы в Солсбери в бессознательном состоянии. Британские власти пришли к выводу, что оба были отравлены нервно-паралитическим веществом типа «Новичок». По версии Лондона, за отравлением стоит Россия. Москва все обвинения отвергает.
Россия передала 13 апреля Великобритании список с вопросами относительно отравления в Солсбери согласно ст. 9 Конвенции о запрещении химического оружия. Ответы британцев поступили накануне вечером.
Комментарии