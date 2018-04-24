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26 апреля, 15:00
Брифинг Марии Захаровой
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    Британский водитель поплатился свободой за неприличные жесты в сторону радара. Великобритания, курьезы, приговоры, суды. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВБританский водитель поплатился свободой за неприличные жесты в сторону радара

    Британский водитель поплатился свободой за неприличные жесты в сторону радара

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    Британский водитель поплатился свободой за неприличные жесты в сторону радара

    Британский водитель поплатился свободой за неприличные жесты в сторону радара

    Британский водитель поплатился свободой за неприличные жесты в сторону радара

      Выразительная жестикуляция стоила британскому пенсионеру свободы. Автолюбитель не утратил склонность к хулиганским выходкам даже в 67 лет.

      Тимоти Хилл показывал средний палец в объектив камеры наблюдения каждый раз, как проезжал мимо. Поведение водителя привлекло внимание полицейских, и они решили выяснить, почему он ведет себя так вызывающе.

      Оказалось, что Хилл установил в машине запрещенное устройство — так называемый лазерный передатчик помех, который позволяет оставаться для радаров незамеченным.

      В итоге суд отправил его за решетку на 8 месяцев и на год лишил права садиться за руль. К ответственности водителя привлекли за препятствование правосудию.

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