Британский водитель поплатился свободой за неприличные жесты в сторону радара

Выразительная жестикуляция стоила британскому пенсионеру свободы. Автолюбитель не утратил склонность к хулиганским выходкам даже в 67 лет.

136 Великобритания

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Тимоти Хилл показывал средний палец в объектив камеры наблюдения каждый раз, как проезжал мимо. Поведение водителя привлекло внимание полицейских, и они решили выяснить, почему он ведет себя так вызывающе.



Оказалось, что Хилл установил в машине запрещенное устройство — так называемый лазерный передатчик помех, который позволяет оставаться для радаров незамеченным.



В итоге суд отправил его за решетку на 8 месяцев и на год лишил права садиться за руль. К ответственности водителя привлекли за препятствование правосудию.