В Перми ветхий барак снесли вместе с вещами хозяев

В Перми рабочие снесли дом вместе с вещами одного из жильцов, пока тот был на работе.

101 жилье

Пермь

Ветхое строение серьезно пострадало во время пожара, но сносить его начали, когда из барака еще не съехали все жильцы. Вернувшись с работы, Александр Дементьев, увидел на месте квартиры, в которой он с семьей прожил много лет, руины.



Под завалами, кроме вещей, остались и важные документы. У Александра на руках теперь только паспорт. Остальные бумаги придется восстанавливать, в том числе и договор социального найма жилья. Мужчина признался: надеялся, что перед сносом его хотя бы предупредят, чтобы он успел забрать из квартиры самое ценное.



Александр Дементьев: «Ничего не было. Вообще. Телефоны у них есть в администрации, жена оставила телефоны, что ее, что мой, и никто, ничто».



Впрочем, у чиновников на этот счет свое мнение. Говорят, были уверены, что люди вывезли из сгоревшего дома все свои вещи. Да и специальная комиссия МЧС после проверки вроде как подтвердила: люди там не живут. А предупредить о сносе не смогли, так как не знали, где после пожара жильцы нашли пристанище.



Кроме Александра в этом доме прописаны его жена и дети. Но они задолго до сноса перебрались к родственникам. Им уже пообещали предоставить временное жилье, пока будет решаться вопрос о расселении.