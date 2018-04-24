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    В Перми ветхий барак снесли вместе с вещами хозяев. жилье, Пермь. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Перми ветхий барак снесли вместе с вещами хозяев

    В Перми ветхий барак снесли вместе с вещами хозяев

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    В Перми ветхий барак снесли вместе с вещами хозяев

    В Перми ветхий барак снесли вместе с вещами хозяев

    В Перми ветхий барак снесли вместе с вещами хозяев

      В Перми рабочие снесли дом вместе с вещами одного из жильцов, пока тот был на работе.

      Ветхое строение серьезно пострадало во время пожара, но сносить его начали, когда из барака еще не съехали все жильцы. Вернувшись с работы, Александр Дементьев, увидел на месте квартиры, в которой он с семьей прожил много лет, руины.

      Под завалами, кроме вещей, остались и важные документы. У Александра на руках теперь только паспорт. Остальные бумаги придется восстанавливать, в том числе и договор социального найма жилья. Мужчина признался: надеялся, что перед сносом его хотя бы предупредят, чтобы он успел забрать из квартиры самое ценное.

      Александр Дементьев: «Ничего не было. Вообще. Телефоны у них есть в администрации, жена оставила телефоны, что ее, что мой, и никто, ничто».

      Впрочем, у чиновников на этот счет свое мнение. Говорят, были уверены, что люди вывезли из сгоревшего дома все свои вещи. Да и специальная комиссия МЧС после проверки вроде как подтвердила: люди там не живут. А предупредить о сносе не смогли, так как не знали, где после пожара жильцы нашли пристанище.

      Кроме Александра в этом доме прописаны его жена и дети. Но они задолго до сноса перебрались к родственникам. Им уже пообещали предоставить временное жилье, пока будет решаться вопрос о расселении.

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