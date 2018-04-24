В Британии выжил ребенок, отключенный от систем жизнеобеспечения по решению суда

В Ливерпуле выжил двухгодовалый Элфи Эванс, которого британские медики по решению суда отключили от системы жизнеобеспечения. Маленькому Элфи так и не смогли поставить точный диагноз. Версий, почему ребенок впал в кому, множество. Но, по закону, поддерживать жизнь искусственно врачи могут лишь определенное время.

К стенам больницы имени Элдера Хея в Ливерпуле пришли толпы горожан с требованием не убивать ребенка. Люди даже пошли на штурм медучреждения, требуя встречи с докторами, которые исполнили решение суда и против воли родителей отключили двухлетнего пациента от аппарата искусственной вентиляции легких. Собравшиеся скандировали «Живи, Элфи!» и даже прорвались сквозь оцепление. Но вскоре к ним вышел отец ребенка Том Эванс и сообщил, казалось бы, невероятное: произошло настоящее чудо. Его сын все еще жив и дышит самостоятельно.



История Элфи Эванса на слуху последние полтора года. Малыш появился на свет с тяжелыми симптомами неизвестного заболевания. Не мог самостоятельно дышать, принимать пищу, практически не издавал звуков… Родители до последнего надеялись, что вместе с врачами выходят его, но позже медики заявили, что Элфи неизлечим и выкарабкаться не сможет. Только точный диагноз поставить так и не смогли.



Родители завели Элфи страницу в Интернете, на которой каждый день рассказывали о своих переживаниях и делились новостями о состоянии малыша. Судьбой ребенка заинтересовался папа римский. Он пригласил отца и мать Элфи на личную встречу в Ватикан и сообщил, что лучшие итальянские врачи готовы изучить историю болезни мальчика и принять его на обследование совершенного бесплатно. Малышу специально по ускоренной схеме оформили новое гражданство, но в Великобритании разрешения на переезд не дали, заявив, что дорогу маленький пациент не вынесет. Более того, медики обратились в Высокий суд с просьбой и вовсе отстранить родителей от представления интересов Элфи и позволить им отключить малыша от системы жизнеобеспечения. Суд встал на сторону медиков.



Фотография, на которой Элфи уже без аппарата ИВЛ, облетела весь Интернет, и теперь общественность недоумевает: получается, что речь может идти о врачебной ошибке?



Подробности — в сюжете программы «ЧП».