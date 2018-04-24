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26 апреля, 15:00
Брифинг Марии Захаровой
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    ФСБ задержала в Татарстане 14 участников террористической группировки. задержание, Казань, Татарстан, терроризм, ФСБ. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВФСБ задержала в Татарстане 14 участников террористической группировки

    ФСБ задержала в Татарстане 14 участников террористической группировки

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    ФСБ задержала в Татарстане 14 участников террористической группировки

    ФСБ задержала в Татарстане 14 участников террористической группировки

    ФСБ задержала в Татарстане 14 участников террористической группировки

      Мощный удар по членам террористической группировки нанесли силовики в Татарстане. Сотрудники ФСБ и полицейские задержали 14 вероятных вербовщиков запрещенной в России организации «Хизб ут-Тахрир».

      Среди тех, кого доставили в участок, как говорят правоохранители, есть и лидеры ячейки. Против всех задержанных завели уголовное дело по статье «Организация террористической деятельности».

      Также в рамках разбирательства провели обыски в домах вероятных преступников. Найдены запрещенная литература, отчеты о вербовочной работе, конспекты занятий. Обнаружены и списки тех, кто уже примкнул к ячейке боевиков. Сейчас стражи порядки устанавливают их местонахождение.

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