ФСБ задержала в Татарстане 14 участников террористической группировки

Мощный удар по членам террористической группировки нанесли силовики в Татарстане. Сотрудники ФСБ и полицейские задержали 14 вероятных вербовщиков запрещенной в России организации «Хизб ут-Тахрир» .

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Среди тех, кого доставили в участок, как говорят правоохранители, есть и лидеры ячейки. Против всех задержанных завели уголовное дело по статье «Организация террористической деятельности».



Также в рамках разбирательства провели обыски в домах вероятных преступников. Найдены запрещенная литература, отчеты о вербовочной работе, конспекты занятий. Обнаружены и списки тех, кто уже примкнул к ячейке боевиков. Сейчас стражи порядки устанавливают их местонахождение.