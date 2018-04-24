Блогеры устроили стрельбу из автомата во дворе дома в Подмосковье: видео

В подмосковных Люберцах во дворе жилого дома открыли огонь из автомата. В распоряжении НТВ оказались эксклюзивные кадры, снятые жильцами. Как оказалось, стрельбу вели блогеры во время съемок очередного ролика.

На кадрах видно, как молодые люди достают оружие, а затем следует автоматная очередь.



На записи мобильного телефона жильцы многоэтажки узнали одного из соседей. Он попал в кадр вместе с собакой. Геворг отрицать не стал: стрельбу вели его друзья. Однако это, по его словам, невинная шалость, которая не стоит такого внимания.



Геворг: «Да вы что, это же хлопушка была! Я смотрю, вы с камерами… Вы поймите, это даже не пневматическое, просто хлопушка!»



Причем, как пояснил Геворг, автомат был куплен в интернет-магазине. Оружие якобы охолощенное. На странице фирмы товар можно увидеть в действии. Геворг утверждает, что его друзья — чуть ли не постоянные клиенты этого магазина. Интерес не праздный. Оказалось, что они — блогеры, которые экспериментируют с оружием, пытаясь привлечь интернет-пользователей.



Геворг: «Недавно ролик был, по телевизору показывали, что человек якобы приехал в аэропорт с гранатами… Два блогера! Я их знаю, я вчера с ними как раз и встречался. Это их игрушка, они здесь были и мы с ними стреляли!»



Инцидент, о котором идет речь, произошел две недели назад. Тогда Хизри Запиров, больше известный среди пользователей соцсетей как блогер Хиза, пытался пронести в аэропорт Домодедово муляжи ручных гранат и пневматические пистолеты. Таким весьма своеобразным способом он хотел проверить, насколько слаженно работают сотрудники безопасности, а заодно записать новый выпуск для своего канала.



По версии следователей, так как инцидент произошел вблизи многоэтажного дома, действия стрелявших вполне могли нести угрозу жильцам. Поэтому наказание последует в любом случае. Если окажется, что оружие охолощенное, то инцидент могут расценить как мелкое хулиганство. В этом случае стрелку грозит до 15 суток административного ареста. Если же экспертиза покажет, что автомат боевой, то он может лишиться свободы на более значительный срок.