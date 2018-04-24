Блогеры устроили стрельбу из автомата во дворе дома в Подмосковье: видео

В подмосковных Люберцах во дворе жилого дома открыли огонь из автомата. В распоряжении НТВ оказались эксклюзивные кадры, снятые жильцами. Как оказалось, стрельбу вели блогеры во время съемок очередного ролика.
На кадрах видно, как молодые люди достают оружие, а затем следует автоматная очередь.
На записи мобильного телефона жильцы многоэтажки узнали одного из соседей. Он попал в кадр вместе с собакой. Геворг отрицать не стал: стрельбу вели его друзья. Однако это, по его словам, невинная шалость, которая не стоит такого внимания.
Геворг: «Да вы что, это же хлопушка была! Я смотрю, вы с камерами… Вы поймите, это даже не пневматическое, просто хлопушка!»
Причем, как пояснил Геворг, автомат был куплен в интернет-магазине. Оружие якобы охолощенное. На странице фирмы товар можно увидеть в действии. Геворг утверждает, что его друзья — чуть ли не постоянные клиенты этого магазина. Интерес не праздный. Оказалось, что они — блогеры, которые экспериментируют с оружием, пытаясь привлечь интернет-пользователей.
Геворг: «Недавно ролик был, по телевизору показывали, что человек якобы приехал в аэропорт с гранатами… Два блогера! Я их знаю, я вчера с ними как раз и встречался. Это их игрушка, они здесь были и мы с ними стреляли!»
Инцидент, о котором идет речь, произошел две недели назад. Тогда Хизри Запиров, больше известный среди пользователей соцсетей как блогер Хиза, пытался пронести в аэропорт Домодедово муляжи ручных гранат и пневматические пистолеты. Таким весьма своеобразным способом он хотел проверить, насколько слаженно работают сотрудники безопасности, а заодно записать новый выпуск для своего канала.
По версии следователей, так как инцидент произошел вблизи многоэтажного дома, действия стрелявших вполне могли нести угрозу жильцам. Поэтому наказание последует в любом случае. Если окажется, что оружие охолощенное, то инцидент могут расценить как мелкое хулиганство. В этом случае стрелку грозит до 15 суток административного ареста. Если же экспертиза покажет, что автомат боевой, то он может лишиться свободы на более значительный срок.
На записи мобильного телефона жильцы многоэтажки узнали одного из соседей. Он попал в кадр вместе с собакой. Геворг отрицать не стал: стрельбу вели его друзья. Однако это, по его словам, невинная шалость, которая не стоит такого внимания.
Геворг: «Да вы что, это же хлопушка была! Я смотрю, вы с камерами… Вы поймите, это даже не пневматическое, просто хлопушка!»
Причем, как пояснил Геворг, автомат был куплен в интернет-магазине. Оружие якобы охолощенное. На странице фирмы товар можно увидеть в действии. Геворг утверждает, что его друзья — чуть ли не постоянные клиенты этого магазина. Интерес не праздный. Оказалось, что они — блогеры, которые экспериментируют с оружием, пытаясь привлечь интернет-пользователей.
Геворг: «Недавно ролик был, по телевизору показывали, что человек якобы приехал в аэропорт с гранатами… Два блогера! Я их знаю, я вчера с ними как раз и встречался. Это их игрушка, они здесь были и мы с ними стреляли!»
Инцидент, о котором идет речь, произошел две недели назад. Тогда Хизри Запиров, больше известный среди пользователей соцсетей как блогер Хиза, пытался пронести в аэропорт Домодедово муляжи ручных гранат и пневматические пистолеты. Таким весьма своеобразным способом он хотел проверить, насколько слаженно работают сотрудники безопасности, а заодно записать новый выпуск для своего канала.
По версии следователей, так как инцидент произошел вблизи многоэтажного дома, действия стрелявших вполне могли нести угрозу жильцам. Поэтому наказание последует в любом случае. Если окажется, что оружие охолощенное, то инцидент могут расценить как мелкое хулиганство. В этом случае стрелку грозит до 15 суток административного ареста. Если же экспертиза покажет, что автомат боевой, то он может лишиться свободы на более значительный срок.
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