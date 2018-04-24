Нину Дорошину проводили в последний путь аплодисментам и криками «Браво»

В Москве простились с народной артисткой Ниной Дорошиной. Траурная церемония прошла в здании театра «Современник», служению которому актриса отдала всю свою творческую жизнь.
Сотни поклонников с цветами и венками пришли на Чистопрудный бульвар. Среди присутствующих на траурной церемонии были актеры Сергей Гармаш, Авангард Леонтьев, Александр Ширвиндт, режиссер Владимир Меньшов, актриса Лия Ахеджакова, ученики Дорошиной (актриса много лет преподавала в театральном училище) и многие другие.
Собравшиеся проводили похоронный кортеж продолжительными аплодисментами и криками «Браво!».
Позднее сегодня пройдет отпевание актрисы в храме Живоначальной Троицы на Пятницком кладбище. Она будет похоронена там же, рядом со своими родными.
На счету Дорошиной не так много ролей в кино, зато почти каждая из них — запоминающаяся. Чего только стоит ее Надежда Кузякина из фильма «Любовь и голуби». Нина Михайловна ушла из жизни на прошлой неделе, ей было 83.
Собравшиеся проводили похоронный кортеж продолжительными аплодисментами и криками «Браво!».
Позднее сегодня пройдет отпевание актрисы в храме Живоначальной Троицы на Пятницком кладбище. Она будет похоронена там же, рядом со своими родными.
На счету Дорошиной не так много ролей в кино, зато почти каждая из них — запоминающаяся. Чего только стоит ее Надежда Кузякина из фильма «Любовь и голуби». Нина Михайловна ушла из жизни на прошлой неделе, ей было 83.
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