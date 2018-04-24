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26 апреля, 15:00
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    Нину Дорошину проводили в последний путь аплодисментам и криками «Браво». артисты, знаменитости, кино, Москва, смерть, театр. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВНину Дорошину проводили в последний путь аплодисментам и криками «Браво»

    Нину Дорошину проводили в последний путь аплодисментам и криками «Браво»

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    • Фото: РИА Новости © 2018, Евгений Одиноков
    Нину Дорошину проводили в последний путь аплодисментам и криками «Браво»

    Нину Дорошину проводили в последний путь аплодисментам и криками «Браво»

    Нину Дорошину проводили в последний путь аплодисментам и криками «Браво»
    • Фото: РИА Новости © 2018, Евгений Одиноков

      • В Москве простились с народной артисткой Ниной Дорошиной. Траурная церемония прошла в здании театра «Современник», служению которому актриса отдала всю свою творческую жизнь.

      Сотни поклонников с цветами и венками пришли на Чистопрудный бульвар. Среди присутствующих на траурной церемонии были актеры Сергей Гармаш, Авангард Леонтьев, Александр Ширвиндт, режиссер Владимир Меньшов, актриса Лия Ахеджакова, ученики Дорошиной (актриса много лет преподавала в театральном училище) и многие другие.

      Собравшиеся проводили похоронный кортеж продолжительными аплодисментами и криками «Браво!».

      Позднее сегодня пройдет отпевание актрисы в храме Живоначальной Троицы на Пятницком кладбище. Она будет похоронена там же, рядом со своими родными.

      смотретьВ Москве скончалась звезда фильма «Любовь и голуби» Нина Дорошина
      В Москве скончалась звезда фильма «Любовь и голуби» Нина Дорошина
      На счету Дорошиной не так много ролей в кино, зато почти каждая из них — запоминающаяся. Чего только стоит ее Надежда Кузякина из фильма «Любовь и голуби». Нина Михайловна ушла из жизни на прошлой неделе, ей было 83.

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