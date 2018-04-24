Финляндия свернула эксперимент с гарантированным доходом для граждан

Власти Финляндии перестанут выплачивать безусловный доход своим гражданам. Такой эксперимент работал в стране с января 2017 года.

Суть в том, что власти случайным образом отобрали 2000 безработных граждан от 25 до 28 лет и безвозмездно выплачивали им по 560 евро каждый месяц.



В теории это должно было простимулировать молодежь соглашаться на менее оплачиваемую работу, например, на временную и без соцпакета. Но до конца 2018 года программу решили свернуть: правительство отказалось выделить средства на ее продолжение и расширение.



По подсчетам экономистов, если бы такую систему внедрили во всей стране, налоги выросли бы минимум на 30%.