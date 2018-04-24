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26 апреля, 15:00
Брифинг Марии Захаровой
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    Финляндия свернула эксперимент с гарантированным доходом для граждан. бюджет РФ, налоги и пошлины, Финляндия, экономика и бизнес. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВФинляндия свернула эксперимент с гарантированным доходом для граждан

    Финляндия свернула эксперимент с гарантированным доходом для граждан

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    Финляндия свернула эксперимент с гарантированным доходом для граждан

    Финляндия свернула эксперимент с гарантированным доходом для граждан

      Власти Финляндии перестанут выплачивать безусловный доход своим гражданам. Такой эксперимент работал в стране с января 2017 года.

      Суть в том, что власти случайным образом отобрали 2000 безработных граждан от 25 до 28 лет и безвозмездно выплачивали им по 560 евро каждый месяц.

      В теории это должно было простимулировать молодежь соглашаться на менее оплачиваемую работу, например, на временную и без соцпакета. Но до конца 2018 года программу решили свернуть: правительство отказалось выделить средства на ее продолжение и расширение.

      По подсчетам экономистов, если бы такую систему внедрили во всей стране, налоги выросли бы минимум на 30%.

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