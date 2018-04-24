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    В России стартовала акция «Георгиевская ленточка». Великая Отечественная война, ветераны, волонтеры, День Победы, история. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ России стартовала акция «Георгиевская ленточка»

    В России стартовала акция «Георгиевская ленточка»

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    В России стартовала акция «Георгиевская ленточка»

    В России стартовала акция «Георгиевская ленточка»

    В России стартовала акция «Георгиевская ленточка»

      В преддверии Дня Победы по всей России стартовала акция «Георгиевская ленточка», которая является символом памяти и уважения к подвигу.

      Тысячи волонтеров на улицах, площадях, в самых людных местах начали раздавать черно-оранжевые ленты — знак преклонения перед ветеранами, которые защитили от фашизма не только нашу страну, но и весь мир. Акция продлится вплоть до 9 Мая — во всех российских регионах, а также за рубежом.

      Алексей Коростелёв, руководитель флагманской программы «Волонтеры Победы»: «В преддверии 73-й годовщины Великой Победы раздаем всем желающим георгиевские ленты, напоминаем о том, откуда вообще это все началось. У нас есть информационные листовочки. Мы говорим о том, как правильно носить георгиевскую ленту».

      Елена Волкова, жительница Красноярска: «Нужно помнить о том, какую цену заплатили наши родители и деды».

      Георгиевские ленточки распространяют участники движения «Волонтеры Победы», юнармейцы и воспитанники военно-патриотических объединений. Массовая акция проводится уже в 14-й раз. В этом году планируется раздать порядка трех миллионов символов Победы.

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