В Омске ищут виновных в гибели подростка при взрыве на территории заброшенной воинской части

Трагические новости сообщили врачи, которые целую неделю боролись за жизнь
13-летнего школьника из Омска. Он пострадал во время взрыва на территории заброшенной воинской части. Когда подростка доставили в реанимацию, 60% тела были обожжены. Медики оказались бессильны.
Родители Бориса Нефёдова уверены, что причиной его смерти стала не просто детская шалость. Беспрепятственно пройдя на территорию части, где когда-то базировались ракетные войска, он нашел бочку со взрывоопасной смесью. Но кто ее оставил и почему любой желающий может так просто взять и попасть на объект? К разбирательству уже подключились следователи СК.
Металлический забор воинской части был сломан, ни одного сторожа там нет. Школьник, которому наскучило играть во дворе дома, не смог удержаться. На территорию, где когда-то базировался ракетный корпус, он пришел с двумя друзьями. Вскоре прозвучал взрыв. Раскатистый грохот услышала и мать Бори, которая находилась в тот момент дома.
Ирина Нефёдова: «Когда я его увидела там, было страшно. Только мне сказал: не плачь, главное, что живой. Да, говорю, сыночек, главное, что живой. И все, я его больше не видела».
Следователи выяснили, что внимание подростков привлекла бочка на складе. Ради эксперимента или случайно кто-то из них бросил тлеющий окурок. Услышали шипение, и все трое склонились посмотреть на реакцию. Боря, которого врачи спасти так и не смогли, очевидно, оказался ближе всех к эпицентру взрыва.
Двое оказались в реанимации, самый старший — в обычной палате. Из-за болевого шока 13-летнего Борю пришлось ввести в состояние искусственной комы, подключить к ИВЛ. Но врачи не смогли ему помочь. В соседней палате отделения реанимации — его 16-летний друг Дима, он пришел в себя. Медики говорят, что он идет на поправку. О том, какой трагедией обернулась прогулка по воинской части, ему пока не сообщают.
В Следственном комитете то, что произошло, уже расценили как преступную неосторожность. После гибели школьника возбудили уголовное дело.
Металлический забор воинской части был сломан, ни одного сторожа там нет. Школьник, которому наскучило играть во дворе дома, не смог удержаться. На территорию, где когда-то базировался ракетный корпус, он пришел с двумя друзьями. Вскоре прозвучал взрыв. Раскатистый грохот услышала и мать Бори, которая находилась в тот момент дома.
Ирина Нефёдова: «Когда я его увидела там, было страшно. Только мне сказал: не плачь, главное, что живой. Да, говорю, сыночек, главное, что живой. И все, я его больше не видела».
Следователи выяснили, что внимание подростков привлекла бочка на складе. Ради эксперимента или случайно кто-то из них бросил тлеющий окурок. Услышали шипение, и все трое склонились посмотреть на реакцию. Боря, которого врачи спасти так и не смогли, очевидно, оказался ближе всех к эпицентру взрыва.
Двое оказались в реанимации, самый старший — в обычной палате. Из-за болевого шока 13-летнего Борю пришлось ввести в состояние искусственной комы, подключить к ИВЛ. Но врачи не смогли ему помочь. В соседней палате отделения реанимации — его 16-летний друг Дима, он пришел в себя. Медики говорят, что он идет на поправку. О том, какой трагедией обернулась прогулка по воинской части, ему пока не сообщают.
В Следственном комитете то, что произошло, уже расценили как преступную неосторожность. После гибели школьника возбудили уголовное дело.
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