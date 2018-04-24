В Омске ищут виновных в гибели подростка при взрыве на территории заброшенной воинской части

Трагические новости сообщили врачи, которые целую неделю боролись за жизнь 13-летнего школьника из Омска. Он пострадал во время взрыва на территории заброшенной воинской части. Когда подростка доставили в реанимацию, 60% тела были обожжены. Медики оказались бессильны.

Родители Бориса Нефёдова уверены, что причиной его смерти стала не просто детская шалость. Беспрепятственно пройдя на территорию части, где когда-то базировались ракетные войска, он нашел бочку со взрывоопасной смесью. Но кто ее оставил и почему любой желающий может так просто взять и попасть на объект? К разбирательству уже подключились следователи СК.



Металлический забор воинской части был сломан, ни одного сторожа там нет. Школьник, которому наскучило играть во дворе дома, не смог удержаться. На территорию, где когда-то базировался ракетный корпус, он пришел с двумя друзьями. Вскоре прозвучал взрыв. Раскатистый грохот услышала и мать Бори, которая находилась в тот момент дома.



Ирина Нефёдова: «Когда я его увидела там, было страшно. Только мне сказал: не плачь, главное, что живой. Да, говорю, сыночек, главное, что живой. И все, я его больше не видела».



Следователи выяснили, что внимание подростков привлекла бочка на складе. Ради эксперимента или случайно кто-то из них бросил тлеющий окурок. Услышали шипение, и все трое склонились посмотреть на реакцию. Боря, которого врачи спасти так и не смогли, очевидно, оказался ближе всех к эпицентру взрыва.



Двое оказались в реанимации, самый старший — в обычной палате. Из-за болевого шока 13-летнего Борю пришлось ввести в состояние искусственной комы, подключить к ИВЛ. Но врачи не смогли ему помочь. В соседней палате отделения реанимации — его 16-летний друг Дима, он пришел в себя. Медики говорят, что он идет на поправку. О том, какой трагедией обернулась прогулка по воинской части, ему пока не сообщают.



В Следственном комитете то, что произошло, уже расценили как преступную неосторожность. После гибели школьника возбудили уголовное дело.