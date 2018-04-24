Видео с гуляющим по карнизу ребеном стало поводом для полицейской проверки в Челябинске

Кадры, которые сняли очевидцы в Челябинске, стали поводом для проверки полицейских. На записи видно, как девочка, которой на вид не больше пяти лет, едва придерживаясь за оконную раму, встала на карниз.

Пробыв на карнизе несколько секунд, девочка вернулась в квартиру, но затем снова появилась на подоконнике. Стражи порядка в ближайшее время намерены побеседовать с родителями ребенка.



Между тем автору ролика правоохранители посоветовали в следующий раз, заметив подобное, первым делом звонить в экстренные службы, а не снимать видео.