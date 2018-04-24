Лукашенко решил привлечь в Белоруссию «самых лучших и умных» людей со всего мира

Сегодня президент Белоруссии Александр Лукашенко обратился с ежегодным посланием к народу страны и Национальному собранию.

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Лукашенко

Лукашенко рассказал о стоящих перед республикой задачах, а также обозначил приоритеты развития. По мнению Лукашенко, сейчас обостряется борьба за место в мировой иерархии. Стратегическое соперничество, конкуренция между государствами стали обычными явлениями, ведутся торговые войны. Тем не менее лидер Белоруссии отметил, что негативные тенденции последних лет в стране преодолены, восстанавливаются объемы экспорта, зафиксирован низкий уровень инфляции.



Александр Лукашенко: «Наша задача — быть открытыми для лучшего. Цель — расти быстрее, чем другие, и таким образом сокращать отставание от развитых стран. В этом залог качественных изменений, которые нам нужны и которые позволят поднимать уровень благосостояния граждан Беларуси относительно другого мира».



Лукашенко заявил, что республику надо сделать привлекательной для богатых людей со всего мира и создать такие условия для капитала, которые не предоставит ни одно другое государство. По его словам, цель заключается в том, чтобы Белоруссия стала чистым, спокойным и комфортным уголком Европы и туда «как магнитом тянуло самых лучших и умных».