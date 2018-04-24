В Кремле санкции США против «Русала» сравнили с экономическим рейдерством

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию вокруг российского алюминиевого гиганта «Русала», против которого были установлены американские санкции.
Песков заявил, что незаконные санкции США больно бьют по потребителям «Русала» на различных континентах.
Дмитрий Песков: «Мы все же считаем эти санкции незаконными и фактически действиями, сравнимыми с экономическим рейдерством».
Он также прокомментировал заявления Вашингтона о том, что с «Русала» могут быть сняты ограничения в случае, если его основной владелец Олег Дерипаска откажется от контроля и продаст часть активов. Пресс-секретарь президента заметил, что эти заявления носят гипотетический характер, поэтому в Москве на них реагируют сдержанно.
Дмитрий Песков: «Никто же не говорил, что санкции будут сняты, если произойдет то-то и то-то. Такую формулировку никто не использует. Там говорится, что санкции могут быть сняты, а могут и не быть».
Песков отрицательно ответил на вопрос журналистов, обсуждал ли Владимир Путин ситуацию вокруг «Русала» с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером ФРГ Ангелой Меркель. Но при этом пресс-секретарь главы государства подчеркнул, что проблема санкций, наложенных на российскую алюминиевую компанию, интересует деловые круги в разных странах.
Дмитрий Песков: «Нет, но известно, что эту тему активно поднимают перед правительствами своих стран многие деловые структуры и юридические лица, в том числе и в Европе».
Напомним, в санкционные списки США Олег Дерипаска и восемь его предприятий были внесены в начале апреля. В результате возникли проблемы со сбытом алюминия не только в Соединенных Штатах, но и на других рынках, так как покупатели боятся попасть под вторичные санкции Вашингтона.
Дмитрий Песков: «Мы все же считаем эти санкции незаконными и фактически действиями, сравнимыми с экономическим рейдерством».
Он также прокомментировал заявления Вашингтона о том, что с «Русала» могут быть сняты ограничения в случае, если его основной владелец Олег Дерипаска откажется от контроля и продаст часть активов. Пресс-секретарь президента заметил, что эти заявления носят гипотетический характер, поэтому в Москве на них реагируют сдержанно.
Дмитрий Песков: «Никто же не говорил, что санкции будут сняты, если произойдет то-то и то-то. Такую формулировку никто не использует. Там говорится, что санкции могут быть сняты, а могут и не быть».
Песков отрицательно ответил на вопрос журналистов, обсуждал ли Владимир Путин ситуацию вокруг «Русала» с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером ФРГ Ангелой Меркель. Но при этом пресс-секретарь главы государства подчеркнул, что проблема санкций, наложенных на российскую алюминиевую компанию, интересует деловые круги в разных странах.
Дмитрий Песков: «Нет, но известно, что эту тему активно поднимают перед правительствами своих стран многие деловые структуры и юридические лица, в том числе и в Европе».
Напомним, в санкционные списки США Олег Дерипаска и восемь его предприятий были внесены в начале апреля. В результате возникли проблемы со сбытом алюминия не только в Соединенных Штатах, но и на других рынках, так как покупатели боятся попасть под вторичные санкции Вашингтона.
Комментарии