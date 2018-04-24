Американские врачи пересадили гениталии раненному в Афганистане солдату

Военнослужащему, получившему серьезную травму во время взрыва мины в Афганистане, были пересажены пенис и мошонка.
Операция, которая продолжалась 14 часов, была проведена в отделении хирургии университета Джона Хопкинса в Балтиморе. В ней участвовала команда из девяти пластических хирургов и двух урологических хирургов. Они пересадили пациенту, потерявшему гениталии в результате военных действий, пенис, мошонку и частичную брюшную стенку умершего донора.
Уточняется, что в последние годы было проведено несколько пересадок полового члена, однако эта стала самой масштабной — взрыв повредил не только гениталии, но другие ткани в области таза.
Не пожелавший называть свое имя ветеран Афганистана признался, что это была «ужасная травма, которую нелегко было принять».
«Когда я очнулся после наркоза, то, наконец, почувствовал себя более… нормальным. Ощутил уверенность в том, что я теперь в порядке», — сказал пациент. Мужчина оправился от операции и, как ожидается, покинет больницу на этой неделе, сообщается на сайте университета.
Уточняется, что в последние годы было проведено несколько пересадок полового члена, однако эта стала самой масштабной — взрыв повредил не только гениталии, но другие ткани в области таза.
Не пожелавший называть свое имя ветеран Афганистана признался, что это была «ужасная травма, которую нелегко было принять».
«Когда я очнулся после наркоза, то, наконец, почувствовал себя более… нормальным. Ощутил уверенность в том, что я теперь в порядке», — сказал пациент. Мужчина оправился от операции и, как ожидается, покинет больницу на этой неделе, сообщается на сайте университета.
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