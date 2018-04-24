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    Американские врачи пересадили гениталии раненному в Афганистане солдату. Афганистан, США, войны и вооруженные конфликты, медицина, пластическая хирургия. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВАмериканские врачи пересадили гениталии раненному в Афганистане солдату

    Американские врачи пересадили гениталии раненному в Афганистане солдату

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    Американские врачи пересадили гениталии раненному в Афганистане солдату

    Американские врачи пересадили гениталии раненному в Афганистане солдату

    Американские врачи пересадили гениталии раненному в Афганистане солдату
    • Фото: Associated Press © 2018

      • Военнослужащему, получившему серьезную травму во время взрыва мины в Афганистане, были пересажены пенис и мошонка.

      Операция, которая продолжалась 14 часов, была проведена в отделении хирургии университета Джона Хопкинса в Балтиморе. В ней участвовала команда из девяти пластических хирургов и двух урологических хирургов. Они пересадили пациенту, потерявшему гениталии в результате военных действий, пенис, мошонку и частичную брюшную стенку умершего донора.

      Уточняется, что в последние годы было проведено несколько пересадок полового члена, однако эта стала самой масштабной — взрыв повредил не только гениталии, но другие ткани в области таза.

      Не пожелавший называть свое имя ветеран Афганистана признался, что это была «ужасная травма, которую нелегко было принять».

      «Когда я очнулся после наркоза, то, наконец, почувствовал себя более… нормальным. Ощутил уверенность в том, что я теперь в порядке», — сказал пациент. Мужчина оправился от операции и, как ожидается, покинет больницу на этой неделе, сообщается на сайте университета.

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