В Турции почти 40 человек пострадали при землетрясении

Минувшей ночью в турецкой провинции Адыяман на
юго-востоке страны произошло землетрясение магнитудой 5,1.
Глава Минздрава Турции Ахмет Демирджан заявил, что при землетрясении пострадали 39 человек. Большая часть из них остается в медучреждениях, сообщает Anadolu.
Ахмет Демирджан: «39 человек пострадали вследствие землетрясения в Адыямане. На данный момент 35 из них находятся в больницах. Тяжелых пациентов нет».
Ранее поступала информация о 19 пострадавших. Очаг землетрясения находился на глубине 7 км. Подземные толчки ощущались не только в провинции Адыяман, но и в провинциях Шанлыурфа, Газиантеп и Диярбакыр.
Премьер-министр Бинали Йылдырым заверил, что жертв удара стихии нет. Правительство приступило к оценке масштабов разрушений. Во время землетрясения в ряде одно- и двухэтажных построек обрушились стены.
Ахмет Демирджан: «39 человек пострадали вследствие землетрясения в Адыямане. На данный момент 35 из них находятся в больницах. Тяжелых пациентов нет».
Ранее поступала информация о 19 пострадавших. Очаг землетрясения находился на глубине 7 км. Подземные толчки ощущались не только в провинции Адыяман, но и в провинциях Шанлыурфа, Газиантеп и Диярбакыр.
Премьер-министр Бинали Йылдырым заверил, что жертв удара стихии нет. Правительство приступило к оценке масштабов разрушений. Во время землетрясения в ряде одно- и двухэтажных построек обрушились стены.
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